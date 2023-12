Comparatif vidéo - Mercedes Classe E vs BMW Série 5 (2023) : les reines de l'autoroute

Elles appartiennent à l’ancien monde. Celui des golden-boy, des costumes cravates et du pétrole à gogo. Un temps où les berlines tricorps étaient synonymes de réussite. Aujourd’hui dans un marché où les requêtes principales sont « SUV » et « électrique », les Série 5 et Classe E, font figure de dinosaures. Pourtant, malgré un passé riche en histoire ces deux institutions ont su habilement prendre le virage des nouvelles mobilités en offrant des variantes électriques. L’EQE chez Mercedes et l’i5 chez BMW.

Très conservatrice en matière de design, la marque BMW surprend en faisant table rase du passé. La Série 5 grandit en hauteur, en largeur et en hauteur. Pourtant, elle paraît plus compacte qu'auparavant notamment grâce à plusieurs détails comme ces nombreuses arêtes ou encore une découpe de malle très inclinée.

À l’opposé, Mercedes joue la continuité. Sans révolutionner son design, Mercedes adoucit les lignes de sa nouvelle Classe E avec des arêtes moins vives et davantage de courbes. Elle affiche une très grande calandre qui peut en option, voir ses contours s’éclairer, une nouvelle signature lumineuse en trois parties et des étoiles sure les optiques arrière. La nouvelle venue conserve son allure tricorps et voit ses cotes extérieures très légèrement progresser. L’étoile trône en plein centre de la calandre sur cette finition AMG Line, tandis que l’Exclusive Line se pare d’une étoile sur le capot et d’une calandre à lamelles.

A bord la Classe E passe un cap en adoptant le Superscreen un ensemble de 3 écrans comprenant une instrumentation numérique un grand écran multimédia central et un écran spécial pour le passager. La Classe E dispose de la dernière génération du système MBUX, réactif, performant et ultra connecté. La berline frappée de l’étoile s’offre plusieurs technologies comme le déverrouillage par smartphone, une fonction « routine » qui apprend et enregistre vos habitudes (trajets, température, radio) ou encore une caméra permettant de réaliser des visioconférences.

L’intérieur de Série 5, agréable à l’œil s’inspire de celui de la i7, avec en point d’orgue, une grande dalle numérique qui comprend deux écrans, Le premier pour le conducteur et le second pour le l’infodivertissement, lui aussi équipé du dernier système d’exploitation du groupe OS 8.5. La qualité et la fluidité des images et du son sont assurées par deux antennes 5G, voire quatre en option. Ce système comprend de multiples fonctions comme l’accès à AirConsole qui permet de jouer aux jeux vidéo lorsque le véhicule est stationné.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Une série 5 plus grande mais pas forcément plus pratique

La Serie 5 déçoit par son rapport habitabilité encombrement. L’espace aux places arrière est quasi identique à celui de la Casse E, plus petite d’une dizaine de centimètres. Même constat pour le coffre. La Classe E exploite mieux les volumes de sa malle proposant 540 litres contre 520 litres pour sa rivale, qui au passage perd 10 litres par rapport à sa devancière. La largeur de chargement est quasiment identique à bord des deux modèles, tout comme le schéma de la banquette 2/3- 1/3 qui permettra de charger des objets longs. Pour les rangements c’est statu quo, puisque l’on retrouve un logement comprenant un chargeur à induction au pied de la console centrale et un second placé sous l’accoudoir central. Au chapitre des aspects pratiques, la nouvelle Mercedes Classe E s’en tire avec les honneurs.

Pratique Mercedes Classe E 220d AMG Line BMW Serie 5 20d M Sport Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14 /20 13,6 /20 Explication des critères de notation

Budget : attention au poste malus

Au registre du budget, Mercedes ne déroge pas à sa réputation avec un prix de départ supérieur à sa concurrente à finition et motorisation équivalente. A l’usage, les niveaux de consommations sont quasiment à égalité, on tourne aux alentours des 5l/100 km selon le cycle WLTP. Le poste du malus qui comprend désormais les émissions de C02 et le poids est important. Au cumul des deux, BMW s’en tire mieux mieux : BMW Série 5 (malus CO2 de 400 à 1 761 € + malus au poids : 2 750 €) / Mercedes Classe E (malus CO2 de 210 à 1 276 € + malus poids : 3 800 €). Les deux berlines proposent les mêmes garanties, à savoir 2 ans kilométrage illimité et pratiquement les mêmes coûts d’entretien et de réparation. Mercedes s’en sort un peu mieux sur la côte attendue mais cela ne suffit pas à combler l’écart budgétaire d’environ 4 500 €.

Budget Mercedes Classe E 220d AMG Line BMW Serie 5 20d M Sport Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : la course à la technologie

Le rapport prix/équipement est très proche tant les deux marques proposent une multitude de technologies. Les plus avancées sont très souvent proposées sous forme de pack comme par exemple des feux HD, une conduite autonome de niveau 2 prête pour le niveau 3, des roues arrière directrices, une gestion active du roulis ou un assistant actif de changement de voie via le « regard » ou encore un système de manœuvre à distance via le smartphone.

Dans les deux cas le contenu en équipement est complet et justifie, en partie, les tarifs élitistes pratiqués par les deux allemandes. Indéniablement, la nouvelle Série 5 revient dans la course effrénée à la technologie. Toutefois, cette version diesel, ne peut disposer de la suspension pneumatique ni des roues arrière directrices, alors la Classe E oui, mais en option. Si le rapport prix/équipement est quasiment égal, la Classe E se démarque par sa plus grande latitude de configuration.