Mercedes SLK 2 : la fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

Sept ans après la commercialisation du premier concept de ''coupé-cabriolet'' moderne (1997), la marque à l'étoile lance la deuxième génération du SLK sous le nom de code R171. Reconnaissable à sa calandre plus agressive par rapport à celle de l'opus 1, il gagne quelques centimètres en longueur et en largeur tout en conservant des dimensions de compacte. Autre atout, en configuration cabriolet, le toit replié dans le coffre laisse suffisamment de place pour quelques bagages, ce qui n'était pas le cas sur l'ancien opus. Du point de vue mécanique, le SLK est animé par des blocs essence de 4 et 6 cylindres avec des puissances qui s'étendent de 163 ch à 272 ch., sans compter les versions AMG.

Côté transmission, il est disponible en boîte mécanique à 6 rapports et en boîte auto à 5 et 7 vitesses selon la motorisation. Sur le plan fiabilité, et au cours de ses sept années de carrière, cette deuxième génération de SLK n'a pas fait pas trop parler d'elle malgré quelques avaries isolées. Enfin, côté offre en seconde main et sans surprise, c'est la version 200 K la plus présente suivie par la 350. Mais quels que soient vos souhaits, sachez qu'il y a autant de boîtes mécaniques que d'automatiques. Avis aux amateurs...

Sous le capot

En essence

200 K Kompressor : 1.8 163 ch puis 184 ch au restylage.

280 : 3.0 231 ch

300 : 3.0 231 ch (remplace la 280 à partir de 2010)

350 : 3.5 272 ch puis 305 ch au restylage.

En diesel

Pas de version diesel

LE MERCEDES SLK 2 A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

À bord de ce coupé-cabriolet c'est du solide et ça tient même avec de gros kilométrages. Pas de doute, on est chez Mercedes... !

Les pièces d'usure sont-elles endurantes ?

L'ensemble des organes courants (plaquettes, disques de freins, embrayage...) tiennent le coup à condition toutefois à ne pas avoir le pied trop lourd et sportif...

Les pièces détachées sont-elles coûteuses ?

On est chez Mercedes et au volant d'une sportive. Un cocktail qui fait grimper les prix des pièces de rechange.

Est-il cher à entretenir ?

Passer la porte d'un garage Mercedes n'est pas synonyme d'économies. Quel que soit le type de révision, la facture est souvent salée.