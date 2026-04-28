Un Mercedes GLC électrique vraiment étrange rien que pour la Chine

A Pékin, Mercedes a dévoilé une version spéciale du nouveau GLC électrique. Par rapport au modèle européen, il adopte un siège supplémentaire, rallonge son empattement et préfère une suspension arrière de grand luxe en plus de batteries plus petites.

Comme son rival le BMW iX3, le nouveau Mercedes Glc espère convaincre les clients européens de passer à la technologie 100 % électrique plutôt que de conserver leurs gros SUV thermiques.

Il mesure 4,84 mètres de long, possède des batteries d’une capacité de 94 kWh et promet une autonomie maximale WLTP de 750 km. Mais au salon de Pékin 2026, la marque à l’étoile dévoile une mouture assez différente de ce GLC électrique qu’on n’attendait pas du tout sous cette forme.

Plus long mais moins généreux en batteries

Certes, on est habitué depuis longtemps aux berlines et aux SUV premium rallongés spécifiquement pour le marché automobile chinois. En cela, les 4,95 mètres du nouveau GLC L EV ne sont pas si surprenants que ça pour un modèle optimisé pour la clientèle chinoise, grande amatrice de places arrière très spacieuses.

Là où ce GLC L EV étonne, c’est qu’il embarque en option trois rangées de deux sièges plutôt que la configuration à cinq places du modèle européen. Et il embarque par ailleurs des batteries plus petites que le modèle européen, avec 85,5 kWh sous le plancher au lieu de 94 kWh. Parce que l’option de la troisième rangée de siège oblige à réduire la taille de ces accumulateurs ?

Une suspension arrière de limousine Classe S

A noter qu’en option, ce GLC L EV utilisera une suspension arrière très proche de celle de la limousine Classe S, avec les roues arrière directrices et l’amortissement Airmatic. Avec une telle longueur, c’est sans doute préférable…