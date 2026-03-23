EN BREF SUV familial 100% électrique À partir de 71 900 €

Le GLC c’est tout simplement le best-seller mondial de Mercedes. Ne cherchez pas, c’est LA vedette internationale de la marque à l’étoile. Dans tous les marchés, c’est un carton commercial.

Aujourd’hui, le SUV rentre dans une nouvelle ère, car voici le premier GLC électrique, mais attention cela ne veut pas dire pour autant que la version thermique, qui existe déjà depuis plusieurs années, va disparaitre, bien au contraire parce que les deux vont cohabiter, mais ces deux véhicules n’ont strictement rien à voir.

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Une calandre immense éclairée par presque 1 000 pixels

La principale différence est bien évidemment le style. Immédiatement, on remarque l’immense calandre lumineuse constituée de 942 "pixels". Après la CLA et ses 142 étoiles, Mercedes continue dans cette direction, même si certains – dont je fais partie – trouveront que c’est un peu too much. Cela donne en tous les cas au GLC une sacrée personnalité qui est également due à la nouvelle signature lumineuse composée d'étoiles, que ce soit dans les projecteurs avant ou les feux arrière. Ces derniers sont ainsi reliés par un bandeau lumineux, un artifice que l’on retrouve régulièrement sur les modèles électriques. Petit détail amusant, le capot est parcouru par de nombreuses nervures, qui renforcent le dynamisme des lignes, comme pour certains modèles thermiques, il y a quelques années.

Le profil évolue également, en particulier la partie arrière avec une chute de pavillon prononcée rappelant certains SUV coupés. Efficience oblige. Il en résulte un Cx de 0,26, ce qui est très bien pour la catégorie, même si le dernier BMW iX3 fait mieux.

De la place et une astuce

Comme c’est devenu une habitude pour les nouveaux modèles, le GLC cuvée 2026 voit ses dimensions augmenter. Il mesure ainsi désormais 4,86 m, c’est 14 cm de plus que la version thermique actuelle. Forcément, cela a des répercussions sur les aspects et notamment sur l’habilité arrière. Grâce à l’empattement de 2,97 m, l’espace aux jambes est particulièrement généreux et il en est de même de la garde au toit. La place centrale, bien que plus étroite, est globalement convaincante, d’autant plus que le tunnel de transmission est quasi inexistant.

Le volume de coffre propose une contenance de 570 litres, auxquels s’ajoutent les 100 litres du frunk. Et puisqu’on parle de celui-ci, à noter l'excellente astuce trouvée par Mercedes pour son ouverture. Plus besoin de chercher pendant de longues minutes le bouton ou la tirette sous la planche de bord, puis le loquet une fois le capot entrebâillé, il suffit juste désormais d’appuyer sur le logo. Tellement simple et pratique que l’on se demande même pourquoi personne n’y avait pensé avant.

Une planche de bord impressionnante

À l’intérieur, Mercedes veut nous en mettre plein la vue et c’est réussi. On est ainsi frappé par cet immense écran qui occupe toute la largeur de la planche de bord. Dénommé Hyperscreen, celui-ci mesure 99,3 cm de diagonale. Alors oui, il y a plus grand chez Mercedes en particulier sur l’EQS, mais sur cette dernière, il se compose de trois écrans réunis sous une même dalle, ce qui n’est pas le cas ici. Sur le GLC, il s’agit d’un seul et même écran avec une zone pour l’instrumentation, qui peut être complétée par un affichage tête haute, au centre bien évidemment le multimédia et la navigation et même un écran face au passager. L’ensemble est très fluide à l’utilisation, ergonomique et totalement personnalisable puisqu'il est possible de changer l’ambiance à bord (images de fond de l’écran et couleurs) parmi les 11 propositions dont certaines cocasses comme le feu de cheminée ou l’aquarium. Les rangements intérieurs sont nombreux grâce à la console flottante qui intègre également un double chargeur par induction. Rien à redire concernant la qualité de fabrication, qui ne souffre d’aucune critique.

Enfin, ce GLC reçoit de série un toit panoramique vitré, qui en option peut bénéficier d'un système d'opacification par segments. L'option vient aussi avec, comme dans la CLA, un "ciel étoilé" avec 162 petits astres. Tiens, cela fait longtemps que l’on n’avait pas parlé d’étoiles.