Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

Le Mercedes GLC 400 EQ (490 ch, à partir de 71 900 €) est évalué dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui comprend notamment

Audi SQ6 e -Tron (489 ch, à partir de 98 470 €)

BMW iX3 50 xDrive (469 ch, à partir de 71 950 €)