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Mercedes Glc 3

Essai

Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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5. Le Mercedes GLC électrique récolte une bonne note et c'est logique

 

Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

Le Mercedes GLC 400 EQ (490 ch, à partir de 71 900 €) est évalué dans la catégorie des SUV électriques familiaux qui comprend notamment

Audi SQ6 e -Tron (489 ch, à partir de 98 470 €)

BMW iX3 50 xDrive (469 ch, à partir de 71 950 €)

Mercedes GLC EQ 400 4 Matic
Budget
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
  • 5.4
 
Pratique
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
  • 8.71
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
  • 7.67
 
Note globale : 15 /20
Explication des critères de notation
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