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Mercedes Glc 3

Essai

Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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6. La fiche technique du Mercedes GLC électrique

 

Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

Les chiffres clés

Mercedes Glc 3 II 400 EQ 4MATIC AMG LINE
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 21/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,85 m
Largeur sans rétros 1,91 m
Hauteur 1,64 m
Empattement 2,97 m
Volume de coffre mini 570 L
Volume de coffre maxi 1 740 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 535 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 24 CV
Puissance moteur 489 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 568 km
Capacité batterie 100 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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