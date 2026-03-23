Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

3. Deux finitions pour le Mercedes GLC électrique dont une entrée de gamme complète
Ce Mercedes GLC est disponible avec deux finitions.
L’entrée de gamme « Avantgarde Line » (à partir de 71 900 €) se caractérise par les jantes 19 pouces, les sièges avant électriques et chauffants, le toit panoramique, le volant sport en cuir, la sellerie artico/tissu, la banquette arrière rabattable 40/20/40, la climatisation automatique bizone, le hayon électrique, le vitrage acoustique, les vitres arrière surteintées, la caméra de recul, l’instrumentation 10,3 pouces, la comptabilité Apple CarPlay, l’écran multimédia 14 pouces et la recharge par induction.
La finition AMG Line (à partir de 76 550 €) hérite en complément du kit carrosserie AMG, des jantes alliage 20 pouces, du volant et pédalier sport, des sièges sport, des surpiqûres et d’une version spécifique du système multimédia MBUX.
Le point techno : un stationnement arrière mémorisé
Stationner un véhicule du gabarit du GLC n'est pas toujours évident. Mercedes a mis en place un dispositif, qui vous aide à effectuer des manœuvres exigeantes sur une distance allant jusqu'à 100 m en marche arrière. Ainsi, si vous roulez à une vitesse maximale de 60 km/h, les 100 m de votre trajet sont enregistrés. Pour faire le chemin inverse, la fonction de manœuvre en marche arrière peut vous aider. Elle vous indique la route à suivre sur l'écran central et dirige pour vous. Pendant ce trajet, vous actionnez simplement la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. La vitesse du véhicule est alors limitée à 8 km/h. À la fin de la marche arrière assistée, le système arrête votre véhicule et vous demande de reprendre complètement la conduite.
Equipements et options
Version : II 400 EQ 4MATIC AMG LINE
Equipements de sécurité
ABS et ASR
Essuie-glaces avec détecteur de pluie
Limiteur de vitesse
Airbag central
Equipements de confort
Direction assistée
Vitres AV électriques
Banquette AR rabattable 40/20/40
Climatisation automatique THERMATIC à 2 zones
Sièges AV Sport
Vitrage acoustique teinté et insonorisant
Siège conducteur à réglages électriques
Siège passager AV à réglages électriques
Pack Rétroviseurs
Verrouillage centralisée
Service connecté : Assistant de stationnement
Pack Siège sport AMG Line
Ecran conducteur 10,3"
Ecran média tactile 14"
Eclairage périphérique dans les rétroviseurs extérieurs avec logo Mercedes-Benz
Inserts décoratifs en aluminium poli sur les rebords et les lignes de vitre
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Cache-bagages EASY-PACK
Rampes de toit en chrome argenté
Autres équipements
ESP
Ciel de pavillon en tissu Noir
Système PRE-SAFE
AMG Line
Habillages de passage de roue dans le ton noir
Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW
Pack USB Plus
Hayon EASY-PACK
Pack Confort Coffre
Pack d'éclairage intérieur
Eclairage de proximité avec projection du logo
Gilet de sécurité fluorescent pour conducteur
Volet de prise électrique
Apple CarPlay
Caméra pour vidéo et selfie
Kit TIREFIT
Indicateur acoustique de présence
AMG DYNAMIC SELECT
Boîte de vitesse automatique à variation Continue
Service connecté : MB.CHARGE Public
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Service connecté : PARKTRONIC
Service connecté : MB.DRIVE Standard
Service connecté : Intégration pour smartphone Android Auto et Apple CarPlay
Système de charge à courant continu 800V ( jusqu’à 350 kW)
Coffre AV partiellement électrique
Service connecté : Fonction de manoeuvres en marche AR
Insert digital de 14" (côté passager)
Pare-chocs AV au design dynamique avec protection anti-encastrement design chromée brillante
Calandre avec le motif étoilé Mercedes-Benz en chrome et contour éclairé
Habillages de longeron dans le ton noir avec inserts décoratifs chromés
Pare-chocs AR avec protection anti-encastrement design chromée brillante,
Options disponibles
-
Contrôle de la pression des pneumatiques:
0 €
-
Extincteur:
150 €
-
Airbags latéraux à AR:
450 €
-
Tapis de sol en velours:
0 €
-
Sièges AV climatisés (chauffants et ventilés):
950 €
-
Garniture en ARTICO / microfibre MICROCUT noir:
0 €
-
Suppression plaque de type du véhicule sur le coffre:
0 €
-
Désactivation automatique de l'airbag passager AV:
0 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Tapis de sol AMG:
0 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Filet de séparation:
200 €
-
Système de recharge sans fil pour Smartphone:
0 €
-
Navigation par disque dur:
0 €
-
Volant Sport multifonction en cuir:
0 €
-
Plaque d'identification sous pare-brise:
0 €
-
Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Soutien lombaire à 4 réglages:
0 €
-
PRE-SAFE Impulse latéral:
0 €
-
Redémarrage automatique étendu:
0 €
-
Suppression des vitres teintées foncées:
0 €
-
Affichage de l'état des ceintures AR sur le combiné d'instruments:
0 €
-
Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales AR:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de sonorisation 3D-Surround Burmester:
1350 €
-
Affichage tête haute:
1300 €
-
Ecran conducteur 12,3'':
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection de lignes:
0 €
-
Pré-équipement pour fonction de projection de symboles:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection d'animations:
0 €
-
ENERGIZING AIR CONTROL:
250 €
-
Prééquipement pour dispositif d’attelage:
200 €
-
Autoradio numérique DAB:
0 €
-
Sièges Sport:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Android Auto:
0 €
-
Assistant de limitation de vitesse actif:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1300 €
-
Pneus été:
0 €
-
Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, type 2 (22 kW):
0 €
-
Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique:
0 €
-
Pneus à réduction de bruit:
0 €
-
Prise de chargement:
0 €
-
Sièges conducteur et passager AV chauffants:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Détecteur d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Suppression ceinture de sécurité colorée:
0 €
-
Témoin présence passager:
0 €
-
Passages de roues élargis:
0 €
-
Planche de bord et bas de glace en ARTICO noir:
600 €
-
Protection de transport:
0 €
-
Volant sport multifonctions en similicuir ARTICO:
0 €
-
Suspension confort:
0 €
-
Pré-équipement pour la clé de véhicule digitale sur smartphone:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Service connecté : standard:
0 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Module de communication (5G):
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Service connecté : Assistant de signalisation routière:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Garniture en ARTICO Beige ivoire / Noir:
450 €
-
Service connecté : Prééquipement pour Live Traffic Information:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Convertisseur 400V:
700 €
-
Câble de charge jusqu'à 11 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Toit panoramique Sky Control:
1300 €
-
Motif étoilé éclairé dans le toit panoramique:
550 €
-
Marchepieds en finition aluminium avec picots en caoutchouc:
600 €
-
Suppression du panneau en chrome foncé:
50 €
-
Omission du Pack Technique:
0 €
-
Omission des marchepieds:
0 €
-
Jantes alliage AMG 53,3 cm (21") à multibranches, vernis transparent teinté foncé:
0 €
-
Jantes forgées AMG 53,3 cm (21") à branches en Y,:
1450 €
-
Jantes forgées AMG 53,3 cm (21") à branches en Y,:
1100 €
-
Jantes alliage AMG 50,8 cm (20") à 10 branches optimisées sur le plan aérodynamique,:
250 €
-
Jantes alliage léger AMG 50,8 cm (20") à 5 branches optimisées sur le plan aérodynamique,:
250 €
-
Roues été complètes montées:
0 €
-
Cuir Nappa Marron Tagua / Noir:
3250 €
-
Similicuir ARTICO aspect Nappa / microfibre MICROCUT Noir:
0 €
-
ARTICO / Tissu Tomasi noir:
0 €
-
Cuir Noir avec surpiqûres Rouges:
2050 €
-
Cuir Noir avec surpiqûres Bleues:
2250 €
-
Cuir Beige Ivoire / Noir:
2250 €
-
Cuir Marron Hêtre / Noir:
2250 €
-
ARTICO Beige ivoire / Noir:
200 €
-
ARTICO Marron hêtre / Noir:
200 €
-
Volant sport multifonctions en similicuir ARTICO:
0 €
-
Service connecté : Fonction de détection des panneaux de stop et des feux:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC Plus:
0 €
-
Assistant de manoeuvre avec remorque:
0 €
-
Service connecté : 1 an:
0 €
-
MBUX Hyperscreen:
1500 €
-
Système de sonorisation 4D-Surround Burmester haut de gamme:
0 €
-
Peinture Argent lavande métallisé:
1000 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal noir/argent:
450 €
-
Inserts décoratifs en bois aspect pont de bateau à lignes fines noires à pores ouverts:
500 €
-
Inserts décoratifs en bois à lignes fines de bouleau gris à pores ouverts:
450 €
-
Inserts décoratifs en bois à lignes fines de bouleau marron à pores ouverts:
450 €
-
Fonction massage Plus à l'AV:
0 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles au design nid d'abeilles blanc à pores ouverts:
450 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal argent brillant:
450 €
-
Peinture non métallisée Noir Noir:
0 €
-
Peinture Argent high-tech métallisé Argent High-Tech:
1000 €
-
Peinture métallisée Bleu sodalithe Bleu Sodalithe:
1000 €
-
Peinture métallisée Rouge Patagonie MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1800 €
-
Peinture Blanc Opalite brillant MANUFAKTUR Blanc Opalite:
1800 €
-
Peinture non métallisée Blanc Polaire Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture Gris Alpin uni MANUFAKTUR Gris alpin:
2850 €
-
Peinture métallisée Noir obsidienne Noir Obsidienne:
1000 €
-
Peinture Bleu limpide métallisé Bleu limpide:
1000 €
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