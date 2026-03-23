Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

Ce Mercedes GLC est disponible avec deux finitions.

L’entrée de gamme « Avantgarde Line » (à partir de 71 900 €) se caractérise par les jantes 19 pouces, les sièges avant électriques et chauffants, le toit panoramique, le volant sport en cuir, la sellerie artico/tissu, la banquette arrière rabattable 40/20/40, la climatisation automatique bizone, le hayon électrique, le vitrage acoustique, les vitres arrière surteintées, la caméra de recul, l’instrumentation 10,3 pouces, la comptabilité Apple CarPlay, l’écran multimédia 14 pouces et la recharge par induction.

La finition AMG Line (à partir de 76 550 €) hérite en complément du kit carrosserie AMG, des jantes alliage 20 pouces, du volant et pédalier sport, des sièges sport, des surpiqûres et d’une version spécifique du système multimédia MBUX.

Le point techno : un stationnement arrière mémorisé Stationner un véhicule du gabarit du GLC n'est pas toujours évident. Mercedes a mis en place un dispositif, qui vous aide à effectuer des manœuvres exigeantes sur une distance allant jusqu'à 100 m en marche arrière. Ainsi, si vous roulez à une vitesse maximale de 60 km/h, les 100 m de votre trajet sont enregistrés. Pour faire le chemin inverse, la fonction de manœuvre en marche arrière peut vous aider. Elle vous indique la route à suivre sur l'écran central et dirige pour vous. Pendant ce trajet, vous actionnez simplement la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. La vitesse du véhicule est alors limitée à 8 km/h. À la fin de la marche arrière assistée, le système arrête votre véhicule et vous demande de reprendre complètement la conduite.