Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

La concurrence : collé au BMW iX3

Si je vous dis que Mercedes est le concurrent de BMW, vous n’êtes bien évidemment pas étonné, mais cette rivalité saute véritablement aux yeux ici. En effet, les deux modèles sont 100% électriques. Ils développent des puissances respectives de 490 ch pour le GLC et 469 ch pour le iX3, mais surtout, ils ne sont séparés que par 50 €. Difficile de faire plus serré. La situation est bien différente face à Audi, où le SQ6 e-Tron de puissance fort de 490 ch est facturé 98 470 €, soit 26 500 €, un gouffre.

À retenir : une lutte très serrée

Pas de doute, le match est lancé entre ce Mercedes GLC et son rival, le BMW iX3. Les deux marques ont décidé de rivaliser de technologie pour séduire une clientèle qui peine encore à passer à l’électrique. Mercedes propose donc un SUV particulièrement cohérent avec un look spectaculaire – un peu trop peut-être au goût de certains –, une présentation intérieure du même acabit et des qualités routières convaincantes malgré son gabarit et son poids, ainsi que des puissances de recharge élevées, le tout pour un prix de 71 900 €, soit 50 € de moins que le iX3. Comme c’est bizarre…

Caradisiac a aimé La présentation intérieure moderne et qualitative

Les puissances de recharge

L’habitabilité arrière généreuse

Le contenu technologique

L’astuce pour ouvrir le frunk Caradisiac n'a pas aimé La calandre trop bling bling

La consommation supérieure à celle du BMW iX3

Le poids important