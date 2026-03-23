Le Mercedes GLC électrique met le BMW iX3 dans sa ligne de mire

4. Le Mercedes GLC électrique est au coude à coude avec le BMW iX3
La concurrence : collé au BMW iX3
Si je vous dis que Mercedes est le concurrent de BMW, vous n’êtes bien évidemment pas étonné, mais cette rivalité saute véritablement aux yeux ici. En effet, les deux modèles sont 100% électriques. Ils développent des puissances respectives de 490 ch pour le GLC et 469 ch pour le iX3, mais surtout, ils ne sont séparés que par 50 €. Difficile de faire plus serré. La situation est bien différente face à Audi, où le SQ6 e-Tron de puissance fort de 490 ch est facturé 98 470 €, soit 26 500 €, un gouffre.
À retenir : une lutte très serrée
Pas de doute, le match est lancé entre ce Mercedes GLC et son rival, le BMW iX3. Les deux marques ont décidé de rivaliser de technologie pour séduire une clientèle qui peine encore à passer à l’électrique. Mercedes propose donc un SUV particulièrement cohérent avec un look spectaculaire – un peu trop peut-être au goût de certains –, une présentation intérieure du même acabit et des qualités routières convaincantes malgré son gabarit et son poids, ainsi que des puissances de recharge élevées, le tout pour un prix de 71 900 €, soit 50 € de moins que le iX3. Comme c’est bizarre…
Caradisiac a aimé
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La présentation intérieure moderne et qualitative
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Les puissances de recharge
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L’habitabilité arrière généreuse
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Le contenu technologique
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L’astuce pour ouvrir le frunk
Caradisiac n'a pas aimé
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La calandre trop bling bling
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La consommation supérieure à celle du BMW iX3
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Le poids important
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 400 EQ 4MATIC AMG LINE
|0 (wltp)
|76 550 €
|€
|II 400 EQ 4MATIC AVANTGARDE LINE
|0 (wltp)
|71 900 €
|€
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