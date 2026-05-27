différentiel arrière à glissement limité en option avec mode drift : ce nouveau GLC 53 AMG 4Matic+ est sans doute l’un des SUV les plus sensationnels du moment. Sauf qu’il faudra être fiscalement habile pour éviter les 80 000 € de malus, ou simplement papa gâteau !

En bref : SUV familial sportif 6 cylindres en ligne turbo essence Micro-hybridation 449 ch thermiques + 23 ch électriques À partir de 88 600 €

Fini, le Downsizing à outrance chez Mercedes : dans cette unique déclinaison 53 AMG, le Glc délaisse le quatre cylindres 2.0 turbo survitaminé des modèles qui l’ont précédé, au profit d’un bien plus noble et mélodieux 6 cylindres en ligne 3.0, suralimenté également pour atteindre la coquette puissance de 449 ch. Faute d’hybridation rechargeable, les émissions de CO2 sont supérieures à celles de son aïeule « 63 », mais inférieures à celles du « 43 » microhybride grâce notamment à une électrification légère revue, l’alterno-démarreur par courroie ayant laissé place à un démarreur-générateur intégré à la transmission délivrant jusqu’à 23 ch et 205 Nm supplémentaires. Toujours ça de pris…

Pour autant, pas de miracle en matière de pénalité fiscale puisque le SUV récolte le malus maxi de 80 000 € sur notre territoire, ce qui n’empêche pas la marque de nous le proposer… Après tout, pourquoi pas : dans certains cas, il est possible de l’immatriculer « à moindre coût », notamment quand on est chargé d’une famille nombreuse, un abattement de 20 g/km et 200 kg par enfant mineur s’appliquant dès le troisième chérubin.

Ainsi, les 214 g/km de CO2 en cycle mixte, voire 209 g/km pour la version Coupé (+ 2 750 €), peuvent être en grande partie oubliés, avec une peine maximale qui passe à respectivement 5 404 à 4 026 € pour le CO2. De quoi pleurer de joie à l’arrivée de triplés ! Et côté malus au poids, la punition d’environ 7 000 € peut être totalement remboursée. Dès lors, plus d’excuses pour les retards à l’école, le GLC 53 promettant un 0 à 100 km/h en seulement 4s2, le tout dans un environnement raffiné, sérieux, et branché techno même si l’auto ne bénéficie pas des toutes dernières planches de bord avec écrans horizontaux géants. Tant mieux, diront certains…. Pour sûr, le chèque global supérieur à 94 000 € réclame des reins solides, mais les sensations sont au rendez-vous.

Au volant : sport en musique !

Par rapport à la version 43 AMG qu’il remplace, ce 53 AMG n’entraîne qu’un surcoût de 1 500 €, mais le rend au centuple. Avec des accélérations encore meilleures, bien sûr (0s6 au 0 à 100 km/h), mais aussi et surtout avec un agrément mécanique bien supérieur. La sonorité, typique d’un 6 en ligne, caverneuse au démarrage, en particulier à froid, et musicale à mi-régime, rageuse à l’approche de la zone rouge à plus de 6 000 tr/mn, vous plonge dans une ambiance chaleureuse devenue trop rare car désormais réservée à une élite. Et surtout, le bloc brille par sa disponibilité.

Revu en profondeur, le bloc 53 code M256, bien connu de la branche Mercedes-AMG depuis 2018, a reçu pêle-mêle une culasse aux conduits optimisés, des arbres à cames revus, ainsi qu’un système d’admission repensé doté d’un nouvel intercooler. Et côté suralimentation, le compresseur auxiliaire électrique alimenté en 48 V reçoit 7,5 kW (contre 5 auparavant) pour souffler plus fort et longtemps, tandis que le turbocompresseur souffle à 1,5 bar. Résultat : une courbe de couple plus pleine dès les abysses du compte-tours et qui atteint 600 Nm, pour 640 Nm avec l’overboost de 10s.

Aucun « trou » à craindre à l’accélération donc, ni temps de réponse : chaque pression sur l’accélérateur se solde par une poussée instantanée, franche (d’autant que l’électromoteur de 23 ch joue aussi son rôle) puis explosive à haut régime. La vitesse maximale de 250 km/h est atteinte aisément : en partant de 100 km/h, nous y parvenons en seulement 22s5 sur l’autoroute allemande à vitesse illimitée où nous réalisons partiellement notre essai. Notez qu’un pack permet de relever la bride électronique à 270 km/h. Des performances impressionnantes pour un SUV haut sur pattes. On apprécie également la rapidité de la boîte robotisée à double embrayage et 9 rapports, tant à la montée qu’à la descente, et son obéissance aux injonctions sur les palettes, y compris quand on veut entrer en courbe en conservant un régime moteur au-dessus de 6 000 tr/mn.

Haut sur pattes mais pas maladroit : dès les premiers mètres, le 53 AMG met en confiance, grâce à ses sièges baquets très enveloppants dont la fermeté permet de bien ressentir la route, déjà. Heureusement, la suspension en acier revue (à amortissement adaptatif réglable) préserve les vertèbres tout en limitant le roulis et les mouvements en détente pour améliorer la réactivité au volant et la précision des trajectoires, du moins en mode Sport.

Mais avec 2 065 kg en ordre de marche, (soit 80 kg de plus que le 43, dont une bonne partie sur l’avant), pas de miracle : l’auto accuse un léger temps de réponse à l’inscription, d’autant que le centre de gravité est placé haut, comme dans tout SUV. Mais les roues arrière directrices en série et le grip épatant des Michelin Pilot Sport 4 en 21'' de notre modèle d’essai (en 265/40 devant et 295/35 derrière) autorisent des vitesses de passage en courbe bluffantes, d’autant que l’arrière reste stable au lever de pied ou quand on vient lécher les freins. Ces derniers, par ailleurs, ne souffrent d'aucune critique. Enfin, la transmission intégrale permanente permet d'abuser du tonnerre mécanique par tous les temps.

Les plus exigeants noteront que le GLC 53 peut également recevoir un pack optionnel AMG « Dynamic Plus » intégrant un différentiel arrière à glissement limité « contrôlé électroniquement » (avec un mode Drift !) et des supports moteurs actifs « améliorant la dynamique du véhicule, surtout à haute vitesse ».