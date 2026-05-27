3. Mercedes-AMG GLC 53 4Matic + : la concurrence, le bilan global
La concurrence : plutôt de Munich…
Depuis la disparition du Porsche Macan thermique, la concurrence ne se bouscule pas. Si l’on excepte l’Audi SQ5, un peu juste en termes de puissance avec 367 ch, seul le BMW X3 M50 xDrive est en mesure de s’opposer au Mercedes GLC 53 AMG 4 Matic +. Mais il est à la fois moins performant (398 ch et 4s6 au 0 à 100 km/h) et plus coûteux (92 050 €). On peut aussi opposer à l'étoile l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, mais l’Italien fait payer cher 510 ch avec un ticket d’accès fixé à 110 900 €.
À retenir : il vise juste !
Non seulement le GLC 53 est très performant, mais le six cylindres en ligne lui offrent les lettres de noblesse qui manquaient aux précédentes versions AMG, en même temps que des performances à faire palir le spécialiste en la matière, à savoir BMW. Ajoutez à cela un comportement routier efficace malgré le poids, un grand méchant look, un intérieur tiré à quatre épingles, et vous obtenez un SUV sportif hautement désirable. Si vous êtes toujours accro aux grosses cylindrées, pouvez éviter le maxi-malus et disposez des finances nécessaires à son acquisition : pourquoi vous priver ?
Caradisiac a aimé :
- Performances
- Sonorité du 6 cylindres
- Efficacité du châssis
- Présentation
Caradisiac n’a pas aimé
- Poids élevé
- Tarif coquet
- Malus
Photos (15)
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