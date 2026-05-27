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Essai

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ : à la niche… fiscale !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

6  

4. Les notes du Mercedes GLC 53 AMG 4Matic +

 

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ : à la niche… fiscale !

Le Mercedes-AMG GLC 53 4Matic + (449+ 23 ch, à partir de 88 600 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux d’environ 400 ch et plus, qui comprend notamment :

-BMW X3 M50 xDrive (398 ch, à partir de 92 050 €)

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+
Budget
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Pratique
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Rapport prix/équipements
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
  • 8.67
 
Sur la route
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
  • 7.56
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
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