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Essai

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ : à la niche… fiscale !

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

6  

2. L'équipement du Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ : sportif avec quelques options !

 

Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ : à la niche… fiscale !

D'office, le GLC 53 AMG reçoit calandre spécifique, logos « AMG », capot moteur à bossages, habillage des passages de roue dans le ton carrosserie, habillages des bas de caisse AMG, jantes 19’’, rampes de toit en aluminium poli, baguettes de seuil éclairées avec monogramme « AMG », ciel de pavillon en tissu noir, éclairage d’ambiance actif 64 couleurs, pédalier sport AMG inoxydable, sièges sport, toit ouvrant panoramique, vitrage athermique foncé à l’arrière, Écran central tactile LCD haute 11,9", écran conducteur LCD 12,3", affichage tête haute, Bluetooth, intégration pour smartphone Android Auto et AppleCarPlay, clim 4 zones, accès mains libres, Sièges conducteur et passager, colonne de direction et rétroviseurs extérieurs à réglage électrique avec fonction mémoire. Les roues arrière directrices sont également en série, mais le différentiel à glissement limité, ainsi que les jantes de 21''  de notre modèle d'essai, sont en option.

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