La saison 2026 est une remise à zéro pour le championnat du monde de Formule 1 en raison notamment de l'obligation d'une nouvelle réglementation, qui a entraîné l'élaboration de nouvelles monoplaces et notamment de nouveaux moteurs hybrides nettement plus complexes.

Et la moindre des choses, c'est que ces changements sont loin de faire l'unanimité auprès des pilotes. Ainsi, certains d'entre eux comme Lando Norris, Fernando Alonso ou Max Verstappen ont fait part de leurs critiques parfois virulentes. C'est dans ce contexte que le quadruple champion du monde hollandais vient d'indiquer qu'il allait participer pour la première fois aux 24 heures du Nürburgring, qui se dérouleront du 14 au 17 mai prochain. Cela semble le réjouir comme on peut le lire dans une récente interview de nos confrères de l'Équipe : "les 24 Heures du Nürburgring sont une des plus belles courses au monde, sur une des plus belles pistes, a expliqué en préambule le pilote Red Bull. La faire dans une GT ça va être génial. "

Il en a profité pour émettre de nouvelles critiques vis-à-vis de la F1 : " J'aimerais prendre plus de plaisir en ce moment en F1. Ce qui me plaît aussi en GT c'est la façon de travailler avec les gens, l'environnement est différent du paddock de F1, un peu plus old-school, moins politique, ce qui me plaît plus. Je peux sans doute être plus moi-même dans ces conditions."

Véritable amoureux de pilotage – il passe de très nombreuses heures sur simulateur-, Max Verstappen a toujours dit qu'il ne sera pas un pilote de F1 jusqu'à la fin de sa carrière. Il veut conduire d'autres voitures : "Je veux explorer d'autres choses et je ne veux pas attendre d'avoir 40 ans pour le faire."

Max Verstappen va donc découvrir une nouvelle discipline, mais cela ne se fera pas au volant d'un Red Bull, mais dans une Mercedes-AMG GT3. Certains y voient déjà un possible indice pour le futur de la carrière de Max, mais lui avant tout prendre du plaisir et cela passe par l'Enfer Vert.