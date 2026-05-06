McLaren et l’endurance, notamment les 24-Heures du Mans, c’est une histoire d’amour. Brève, mais intense. Souvenez-vous, en 1995, l’engagement et surtout la victoire de la F1 GTR. Eh bien sachez que la firme britannique s’engage à nouveau au championnat du monde d’endurance, et bien entendu dans la Sarthe, avec cette inédite MCL-HY.

La fiche technique est plutôt alléchante, avec un V6 biturbo électrifié de 707 ch et un châssis carbone qui limitera le poids à 1 030 kg, et le programme d’essais débute dès ce mois de mai 2026. L’Objectif : viser la Triple Couronne en 2027, avec la Formule 1 engagée au Grand Prix de Monaco, l’IndyCar aux 500 Miles d’Indianapolis, et cette MCL aux 24-Heures du Mans.

Mieux, la marque a également prévu une version GTR accessible à ses clients les plus fortunés. Une mouture exclusivement dédiée à la piste, réplique de la voiture, et donc dotée du même bloc V6 biturbo 2,9, de la même boîte de vitesses séquentielle Xtrac à 7 rapports, et des mêmes freins à disques carbone/carbone.

Avec toutefois une nuance : le système hybride de course est supprimé, avec en compensation un moteur thermique un peu plus puissant, d’environ 730 ch. Une hypercar pensée pour des performances et des sensations maximales, avec quelques équipements de « confort » tel que l’ABS, un antipatinage revu, et plusieurs cartographies moteur.



Dès la livraison, les clients s’engagent dans un programme de deux ans, réparti sur six événements et comprenant douze jours de roulage sur circuit. Des instructeurs de pilotage professionnels, techniciens et ingénieurs seront présents à chaque étape, avec pour objectif un perfectionnement progressif des techniques de pilotage.

Point d’orgue du calendrier WEC 2027 : les 24-Heures du Mans. Les propriétaires de MCL-HY GTR auront accès aux stands, comme des membres de l’équipe, partageant ainsi chaque décision stratégique, chaque arrêt et chaque moment marquant. Hélas, les tarifs de la bête et de ce programme VIP ne sont pas communiqués. Juste pour savoir…