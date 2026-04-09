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Mclaren 540c

Une McLaren déguisée en lapin de sortie en Chine

Dans Tuning / Fun

Adrien Raseta

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Une McLaren 540C transformée en lapin géant a été aperçue sur une voie rapide chinoise puis partagée sur la toile quelques jours après Pâques. Sous cette tenue improbable se cache pourtant une véritable supercar de 540 ch, capable de performances très sérieuses. La scène aussi absurde que fascinante a rapidement fait le tour d’Instagram.

Une McLaren déguisée en lapin de sortie en Chine

On pensait avoir tout vu en matière d’excentricité automobile. Puis arrive la Chine, un week-end de Pâques, et cette chose rose non identifiée qui semble tout droit sortie d’un rayon peluches. Sous ce costume de lapin géant -oreilles comprises- se cache en réalité une McLaren 540C. De quoi faire passer la sportive pour un engin mignon de 540 chevaux.

L’idée est simple : prendre une supercar de la firme britannique, fine, tendue, presque clinique dans sa conception et la transformer en mascotte roulante. Un contraste pour le moins insolite. Sous la fourrure synthétique, le V8 3,8 litres continue de respirer comme il peut. Une artillerie habituellement capable de catapulter les passagers de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes avant d’atteindre 320 km/h.

Un effet viral réussi

Évidemment, la vidéo a rapidement envahi Instagram où l’absurde est devenu une forme d’art. Et cette Mclaren, autrefois « accessible » se retrouve promue au rang d’icône virale. Pour mémoire, la 540c déboule à son lancement en 2015 à 161 250 euros face à la Porsche 911 Turbo. Une auto qui s’échange aujourd’hui contre 130 000 euros environ sur le marché de l’occasion.

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