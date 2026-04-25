Un poteau met mal en point une McLaren 600LT

Une McLaren 600LT de moins dans la nature. À Toronto, un exemplaire orange particulièrement voyant a terminé sa carrière contre un lampadaire non loin du château de Casa Loma dans une scène qui ressemble davantage à un mauvais remake de jeu vidéo qu’à une balade nocturne.

L’accident s’est produit peu après minuit dans la nuit du jeudi 16 au 17 avril dernier. Le conducteur aurait perdu le contrôle à une intersection avant de grimper sur un trottoir, balayer plusieurs arceaux de parking à vélos et finir sa course contre un poteau. Une seconde Mclaren -une 570S verte- évoluait visiblement à ses côtés au moment des faits.

Des blessures légères pour les occupants

Le choc a littéralement pulvérisé l’avant de l’auto dispersant au passage des morceaux dans le parc voisin. Le conducteur et son passager ont été hospitalisés sans blessures graves. Pour rappel, la 600LT embarque un V8 biturbo de 600 ch lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes avant d’atteindre 328 km/h.