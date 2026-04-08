En bref Break de chasse

A partir de 49 950 €

Autonomie : jusqu'à 761 km

Le CLA Shooting Brake, particulièrement apprécié des Français, est le dérivé « break de chasse » du coupé 4 portes éponyme. S’il n’est pas connu pour être le plus pratique, le modèle allemand reste l’un des plus séduisants du marché aux côtés de la Volvo V60.

Cette nouvelle version reprend à l’identique les codes de la berline avec un contour à LED et une grande calandre (pleine sur la version électrique). Si l’empattement est identique, le dessin du pavillon arrière s’étire plus progressivement pour chuter sur un hayon, au contraire de la berline qui opte pour une malle.

Ce hayon autorise un volume de chargement en progrès (50 litres de plus). Toutes proportions gardées, le CLA Shooting Brake n’en devient pas un déménageur pour autant, avec un volume oscillant entre 455 et 1 290 litres, banquette rabattue. Malheureusement, il n'y a pas de poignées dans le coffre pour rabattre les dossiers. Toutefois, il offre davantage de praticité que le CLA pour stocker des objets encombrants avec une hauteur et une largeur plus importantes.

Ceux qui ont besoin de volume auront le loisir de s’orienter vers la Classe C break, uniquement disponible avec des motorisations thermiques et hybrides, dont les prix et les dimensions (4,75 m) sont très proches. Bon point : le CLA Shooting Brake électrique jouit en prime d’un frunk (coffre avant) de 101 litres, amplement suffisant pour stocker les câbles de recharge ou y loger une valise cabine.

Le break reprend à l’identique l’intérieur du coupé 4 portes avec ses qualités, tout en tentant de gommer ses défauts. L’empattement, identique au CLA électrique, aboutit à un espace aux genoux plutôt correct aux places arrière. La garde au toit qui faisait défaut progresse aussi (+2 cm), offrant un plus de confort aux grands gabarits au niveau de la tête. C’est effectivement un peu mieux, mais l’accès aux places arrière est toujours un peu tortueux. Enfin, grâce à son pavillon plus long, le break s’offre les services d’un toit panoramique en verre optionnel, doté de la technologie opacifiante. Comparé à l’ancienne génération de CLA Shooting Brake, les progrès sont indiscutables.

À l’avant, le conducteur fait face à une imposante dalle numérique qui court sur toute la longueur. Dotée du dernier système MBUX de Mercedes avec une IA intégrée, cette interface se révèle intuitive, très rapide et truffée de fonctionnalités. Mercedes a également implanté pour cette version électrique de nombreuses fonctionnalités dédiées à la conduite électrique, comme un planificateur d’itinéraires connecté, un préconditionnement de la batterie pour optimiser la recharge ou encore un système de régénération à plusieurs niveaux, allant jusqu’à l’arrêt total du véhicule (one pedal).

Le système multimédia est compatible Android Auto et CarPlay sans fil, et il est possible d’y appairer plusieurs smartphones. Notre version d’essai dispose même d’un troisième écran dédié au passager, facturé à travers un pack (2 750 €).

La finition est de bon niveau, notamment sur cette finition haute AMG Line recouverte d’Alcantara et de cuir surpiqué. Sur le volant, les touches sensitives sont toujours pénibles à utiliser. Espérons que Mercedes fasse machine arrière à l’occasion du prochain restylage. Toujours au registre des griefs : le système d’ouverture des vitres arrière depuis l’avant, à la manière de Volkswagen.

Le modèle s'offre la nouvelle plateforme multi-énergie MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) avec une architecture 800 V qui permet une charge ultrarapide de 320 kW DC en pic pour la batterie NMC de 85 kWh de capacité utile (11 kW AC). À ce niveau de configuration, le CLA Shooting Brake n’a aucun concurrent pour chacune de ses deux versions : EQ250+ avec un seul moteur électrique de 272 ch et EQ350 4Matic avec deux moteurs d’une puissance cumulée de 354 ch.