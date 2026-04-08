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Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Essai

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

0  

5. Le Mercedes CLA Shooting brake électrique évalué dans sa catégorie

 

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

La Mercedes CLA Shooting Brake, à partir 49 450 € (et 55 700 € pour cette version 250+) est évaluée dans la catégorie des breaks électriques premium. Pour le moment, elle ne compte aucunne concurrente directe.

Mercedes CLA Shooting Brake 250+ AMG Line
Budget
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Pratique
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
  • 6.08
 
Rapport prix/équipements
  • 9.17
  • 9.17
  • 9.17
  • 9.17
  • 9.17
 
Sur la route
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
  • 7.86
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Autonomie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Note globale : 15,1 /20
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