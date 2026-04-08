Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

La Mercedes CLA Shooting Brake, à partir 49 450 € (et 55 700 € pour cette version 250+) est évaluée dans la catégorie des breaks électriques premium. Pour le moment, elle ne compte aucunne concurrente directe.

Mercedes CLA Shooting Brake 250+ AMG Line Budget







Coût d'achat







Bonus/malus







Consommation : données constructeur







Consommation : relevés Caradisiac







Cote attendue







Durée de la garantie







Fiabilité attendue/coût de réparations







Pratique







Qualité de la finition







Rangements







Modularité







Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)







Longueur maxi de chargement







Places AR : longueur aux jambes







Places AR : largeur aux coudes







Places AR : garde au toit







Plancher plat







Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)







Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)







Réseau propriétaire







Rapport prix/équipements







Aides à la conduite







Conduite (liaisons au sol)







Confort







Multimédia







Style intérieur







Style extérieur







Sur la route







Agrément moteur







Amortissement







Dynamisme







Insonorisation







Maniabilité







Performance







Position de conduite







Sécurité







Crash-test (Euro Ncap)







Degré maximal d'autonomie







Freinage







Systèmes de sécurité







Visibilité périphérique







Autonomie







Système de récupération d'énergie







Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)







Autonomie : données constructeur (parcours mixte)







Note globale : 15,1 /20 Explication des critères de notation