3. Le CLA Shooting Brake électrique au même prix que l'hybride
Finition Progressive Line : à partir de 49 450 €
Cette finition constitue l'entrée de gamme et met l'accent sur un équilibre entre élégance et technologie. À l'extérieur, elle se distingue par une calandre au motif étoilé Mercedes-Benz chromé avec un contour éclairé, des jantes de 17 pouces (43,2 cm) à construction allégée et un toit panoramique de série. L'habitacle est doté de sièges confort en garniture ARTICO/tissu noir, d'un volant sport multifonction en cuir et d'un double écran comprenant une instrumentation digitale de 10,25 pouces et un écran central tactile de 14 pouces. Côté fonctionnalités, elle intègre déjà la reconnaissance faciale, une caméra à selfie/vidéo, le chauffage des sièges avant et le pack rétroviseurs.
Finition AMG Line : à partir de 55 100 €
La ligne AMG Line apporte une orientation nettement plus sportive au coupé 4 portes. Elle enrichit la dotation précédente avec un kit carrosserie spécifique comprenant des jupes avant et arrière AMG ainsi que des habillages de bas de caisse en noir brillant. Elle est équipée de jantes alliage AMG de 18 pouces (45,7 cm) et de projecteurs LED hautes performances. À l'intérieur, l'ambiance est plus dynamique grâce à des sièges sport en ARTICO/microfibre MICROCUT avec surpiqûres rouges, un pédalier sport en acier inoxydable et un volant sport en cuir Nappa avec méplat et palettes de changement de rapports. Elle bénéficie également de l'éclairage d'ambiance et du système KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes.
Finition Business Line : à partir de 51 350 €
Spécifiquement pensée pour les besoins professionnels, cette finition reprend l'essentiel des équipements de la Progressive Line tout en optimisant certains aspects pratiques. Elle inclut de série la peinture métallisée et l'intégration smartphone MBUX (Apple CarPlay et Android Auto). Bien que basée sur l'esthétique de la Progressive Line, elle intègre des éléments du Pack Advanced Plus, comme l'éclairage d'ambiance et le système de charge sans fil pour smartphone à l'avant, afin d'améliorer le confort lors des longs trajets professionnels.
Finition Business Line Executive : à partir de 58 050 €
Il s'agit du niveau le plus complet, combinant les attributs sportifs de l'AMG Line avec des équipements de confort haut de gamme. En plus du Pack Sport Black (éléments extérieurs noir brillant et vitrage teinté), elle intègre le Pack Mémoires qui permet de mémoriser les réglages électriques des sièges et des rétroviseurs pour le conducteur et le passager. Elle se démarque enfin par l'adoption de projecteurs technologiques MULTIBEAM LED, offrant une gestion adaptative du faisceau lumineux pour une sécurité accrue de nuit.
Le point techno : une version de base riche en équipement
De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort, l’aide au maintien de file, le régulateur de vitesse actif, ou encore l’aide au stationnement, les feux de route adaptatifs, le centrage sur la voie. De série, on dispose d’une IA conversationnelle, d'un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies.
Equipements et options
Version : III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE
Equipements de sécurité
ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
Airbag central
Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)
Fonction de démarrage KEYLESS-GO
Feux AR à LED au motif étoilé Mercedes-Benz
Airbags frontaux pour le conducteur et le passager AV
Limiteur de vitesse variable
Système de contrôle de la pression des pneus
Système antipatinage TCS
Désactivation automatique de l'airbag passager AV
Airbag genoux pour conducteur
Equipements de confort
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Lève-vitres électriques AV
Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments
Réception radio numérique DAB
Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR
Dossiers des sièges AR rabattables selon un rapport de 40/20/40
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Service Connecté : Navigation MBUX
Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse
Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé
Porte-gobelet double dans la console centrale
Sièges réglables manuellement
Ecran média de 14" avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-Layer
Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25"
Climatisation automatique THERMATIC
Volant sport multifonctions ARTICO
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique
Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches gris tantale/naturel brillant
Rails de toit
Peinture uni
Autres équipements
Boîte automatique
Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé
Train de roulement confort
Gilet de sécurité pour le conducteur
ATTENTION ASSIST
Hayon EASY-PACK
TIREFIT
Avertisseur sonore pour les piétons
ESP (régulation du comportement dynamique)
Pneus été
Soutien lombaire à 4 réglages
Caméra pour vidéo et selfie
Rappel passif de présence de personnes
Clapet de prise électrique du véhicule
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m
Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée et animée
Service connecté : MB.CHARGE Public
Reconnaissance faciale
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Diffuseur AR optimisé sur le plan aérodynamique
Double bosselage sur le capot
Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée
Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés
Pré-installation pour les services connectés
Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement
Capot actif pour la protection des piétons
Sélection du mode de conduite DYNAMIC SELECT
Prise 12 V pour le passager AV
Affichage de l'intervalle d'entretien
Pompe à chaleur
Coffre avec ouverture mécanique à l'AV
Fermeture confort du couvercle de coffre
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX
Coffre AV d’un volume de 101 litres
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Assistant d'angle mort plus
AMG Line
Pack USB Plus
Pack Advanced Plus avec services connectés
Options disponibles
-
Kit carrosserie AMG:
0 €
-
Prise 12 V dans le coffre:
0 €
-
Climatisation automatique THERMOTRONIC:
650 €
-
Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées:
400 €
-
Airbags latéraux à AR:
150 €
-
Radio digitale:
0 €
-
Protection piétons:
0 €
-
Système PRE-SAFE:
250 €
-
Volant Sport multifonctions en cuir Nappa Noir:
0 €
-
Suppression du volant bicolore:
0 €
-
MULTIBEAM LED:
600 €
-
Prise de charge:
0 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV:
0 €
-
Sièges Sport:
0 €
-
Affichage tête haute:
900 €
-
Poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR:
0 €
-
Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque:
1200 €
-
Déflecteur AMG:
0 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Détection d'occupation de siège pour sièges AR:
0 €
-
Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz:
0 €
-
Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m:
100 €
-
Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée:
0 €
-
Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium:
400 €
-
Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts:
350 €
-
Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines:
350 €
-
Inserts décoratifs en aluminium brossé clair:
250 €
-
Service connecté : Fonction massage à l'AV:
100 €
-
Inserts décoratifs façon anodisé anthracite:
0 €
-
Eclairage d'ambiance:
0 €
-
AMG Line Plus:
2400 €
-
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST:
1800 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°:
250 €
-
Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus:
650 €
-
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans:
250 €
-
Service connecté : intégration pour smartphone MBUX:
400 €
-
Service connecté : Android Auto:
0 €
-
Bandeau AR lumineux:
0 €
-
Module de communication (5G):
0 €
-
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX:
550 €
-
Service connecté : fonction de limitation de vitesse:
0 €
-
Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : fonction de redémarrage:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches finition noir brillant/naturel brillant:
250 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
900 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches finition noir brillant/dark platin gloss:
0 €
-
Système multimédia MBUX:
0 €
-
Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant:
1000 €
-
Suppression du badge modèle à l'AR:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW:
0 €
-
Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW:
700 €
-
Service connecté : MB.DRIVE Standard:
0 €
-
Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées:
0 €
-
Service connecté : équipements de série:
0 €
-
Système de sonorisation Surround Burmester 3D:
1100 €
-
Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 400 V jusqu'à 100 kW:
700 €
-
Protection de transport complète:
0 €
-
Service connecté : ENERGIZING COMFORT:
250 €
-
Service connecté : Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Projecteurs LED hautes performances:
0 €
-
Sonorité sportive du moteur:
0 €
-
Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge:
200 €
-
Protection volumétrique:
0 €
-
Tapis de coffre noir réversible:
100 €
-
Service connecté : Apple CarPlay:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de signalisation routière:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed:
0 €
-
Cache-pédales:
0 €
-
Déplacement du commodo:
0 €
-
Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur:
0 €
-
Installation de la pédale d'accélérateur:
0 €
-
Rehausse de pédale:
0 €
-
Pommeau de volant gauche:
0 €
-
Pommeau de volant droit:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir:
0 €
-
Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV:
0 €
-
Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir:
0 €
-
Décalage du siège à gauche vers l'AR:
0 €
-
Décalage du siège à droite vers l'AR:
0 €
-
Protection de l'entrée à droite dans le ton noir:
0 €
-
Protection de seuil gauche en noir:
0 €
-
Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone:
0 €
-
Protection partielle de transport:
0 €
-
Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR:
0 €
-
Avertissement de limitation de vitesse:
0 €
-
Peinture métallisée MANUFAKTUR Rouge Patagonie:
1200 €
-
Peinture Uni MANUFAKTUR Gris alpin uni:
1900 €
-
Peinture uni Blanc Polaire:
350 €
-
Peinture uni Aqua Mint:
350 €
-
Peinture Métallisée Noir Cosmos:
900 €
-
Peinture Métallisée Argent High-Tech:
900 €
-
Peinture Métallisée Bleu limpide:
900 €
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