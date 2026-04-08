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Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Essai

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

5  

3. Le CLA Shooting Brake électrique au même prix que l'hybride

 

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

Finition Progressive Line : à partir de 49 450 €

Cette finition constitue l'entrée de gamme et met l'accent sur un équilibre entre élégance et technologie. À l'extérieur, elle se distingue par une calandre au motif étoilé Mercedes-Benz chromé avec un contour éclairé, des jantes de 17 pouces (43,2 cm) à construction allégée et un toit panoramique de série. L'habitacle est doté de sièges confort en garniture ARTICO/tissu noir, d'un volant sport multifonction en cuir et d'un double écran comprenant une instrumentation digitale de 10,25 pouces et un écran central tactile de 14 pouces. Côté fonctionnalités, elle intègre déjà la reconnaissance faciale, une caméra à selfie/vidéo, le chauffage des sièges avant et le pack rétroviseurs.

Finition AMG Line : à partir de 55 100 €

La ligne AMG Line apporte une orientation nettement plus sportive au coupé 4 portes. Elle enrichit la dotation précédente avec un kit carrosserie spécifique comprenant des jupes avant et arrière AMG ainsi que des habillages de bas de caisse en noir brillant. Elle est équipée de jantes alliage AMG de 18 pouces (45,7 cm) et de projecteurs LED hautes performances. À l'intérieur, l'ambiance est plus dynamique grâce à des sièges sport en ARTICO/microfibre MICROCUT avec surpiqûres rouges, un pédalier sport en acier inoxydable et un volant sport en cuir Nappa avec méplat et palettes de changement de rapports. Elle bénéficie également de l'éclairage d'ambiance et du système KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes.

Finition Business Line : à partir de 51 350 €

Spécifiquement pensée pour les besoins professionnels, cette finition reprend l'essentiel des équipements de la Progressive Line tout en optimisant certains aspects pratiques. Elle inclut de série la peinture métallisée et l'intégration smartphone MBUX (Apple CarPlay et Android Auto). Bien que basée sur l'esthétique de la Progressive Line, elle intègre des éléments du Pack Advanced Plus, comme l'éclairage d'ambiance et le système de charge sans fil pour smartphone à l'avant, afin d'améliorer le confort lors des longs trajets professionnels.

Finition Business Line Executive : à partir de 58 050 €

Il s'agit du niveau le plus complet, combinant les attributs sportifs de l'AMG Line avec des équipements de confort haut de gamme. En plus du Pack Sport Black (éléments extérieurs noir brillant et vitrage teinté), elle intègre le Pack Mémoires qui permet de mémoriser les réglages électriques des sièges et des rétroviseurs pour le conducteur et le passager. Elle se démarque enfin par l'adoption de projecteurs technologiques MULTIBEAM LED, offrant une gestion adaptative du faisceau lumineux pour une sécurité accrue de nuit.

Le point techno : une version de base riche en équipement

De série, toutes les CLA offrent l’avertisseur d’angle mort, l’aide au maintien de file, le régulateur de vitesse actif, ou encore l’aide au stationnement, les feux de route adaptatifs, le centrage sur la voie. De série, on dispose d’une IA conversationnelle, d'un écran face au passager comportant des jeux, voire une caméra de reconnaissance faciale pouvant prendre des selfies. 

 

 

 

Equipements et options

Version : III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE

Equipements de sécurité

  • ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d&#039;urgence assisté)

  • Airbag central

  • Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)

  • Fonction de démarrage KEYLESS-GO

  • Feux AR à LED au motif étoilé Mercedes-Benz

  • Airbags frontaux pour le conducteur et le passager AV

  • Limiteur de vitesse variable

  • Système de contrôle de la pression des pneus

  • Système antipatinage TCS

  • Désactivation automatique de l&#039;airbag passager AV

  • Airbag genoux pour conducteur

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Connexion Bluetooth pour téléphone portable

  • Lève-vitres électriques AV

  • Affichage de l&#039;état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d&#039;instruments

  • Réception radio numérique DAB

  • Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR

  • Dossiers des sièges AR rabattables selon un rapport de 40/20/40

  • Filet à bagages sur le dossier des sièges AV

  • Service Connecté : Navigation MBUX

  • Rétroviseurs optimisés sur le plan aérodynamique, positionnés au niveau de la ceinture de caisse

  • Console centrale à deux niveaux avec un compartiment de rangement fermé

  • Porte-gobelet double dans la console centrale

  • Sièges réglables manuellement

  • Ecran média de 14&quot; avec saisie tactile et interface utilisateur Zero-Layer

  • Instrumentation digitale avec écran conducteur 10,25&quot;

  • Climatisation automatique THERMATIC

  • Volant sport multifonctions ARTICO

Esthétique / Carrosserie

  • Toit panoramique

  • Filet à bagages sur le dossier des sièges AV

  • Jantes alliage AMG 45,7 cm (18&quot;) à 5 branches gris tantale/naturel brillant

  • Rails de toit

  • Peinture uni

Autres équipements

  • Boîte automatique

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé

  • Train de roulement confort

  • Gilet de sécurité pour le conducteur

  • ATTENTION ASSIST

  • Hayon EASY-PACK

  • TIREFIT

  • Avertisseur sonore pour les piétons

  • ESP (régulation du comportement dynamique)

  • Pneus été

  • Soutien lombaire à 4 réglages

  • Caméra pour vidéo et selfie

  • Rappel passif de présence de personnes

  • Clapet de prise électrique du véhicule

  • Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 800 V uniquement

  • Câble de charge jusqu&#039;à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 5 m

  • Calandre iconique Mercedes-Benz éclairée et animée

  • Service connecté : MB.CHARGE Public

  • Reconnaissance faciale

  • Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC

  • Assistant d&#039;angle mort

  • Assistant de franchissement de ligne

  • Freinage d&#039;urgence assisté

  • Fonction d&#039;Arrêt d&#039;urgence

  • Fonction directionnelle pour les manoeuvres d&#039;évitement

  • Avertisseur de sortie

  • Assistant de manoeuvre

  • Caméra de recul

  • Diffuseur AR optimisé sur le plan aérodynamique

  • Double bosselage sur le capot

  • Garniture décorative sur le tableau de bord passager au motif étoile Mercedes, non éclairée

  • Seuils de porte avec inscription MB, non éclairés

  • Pré-installation pour les services connectés

  • Avertissement de niveau de liquide pour les fluides de fonctionnement

  • Capot actif pour la protection des piétons

  • Sélection du mode de conduite DYNAMIC SELECT

  • Prise 12 V pour le passager AV

  • Affichage de l&#039;intervalle d&#039;entretien

  • Pompe à chaleur

  • Coffre avec ouverture mécanique à l&#039;AV

  • Fermeture confort du couvercle de coffre

  • Service Connecté : Live Traffic Information MBUX

  • Coffre AV d’un volume de 101 litres

  • Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST

  • Assistant d&#039;angle mort plus

  • AMG Line

  • Pack USB Plus

  • Pack Advanced Plus avec services connectés

Options disponibles

  • Kit carrosserie AMG

     : 

    0 €

  • Prise 12 V dans le coffre

     : 

    0 €

  • Climatisation automatique THERMOTRONIC

     : 

    650 €

  • Vitres latérales AR at lunette AR teintées foncées

     : 

    400 €

  • Airbags latéraux à AR

     : 

    150 €

  • Radio digitale

     : 

    0 €

  • Protection piétons

     : 

    0 €

  • Système PRE-SAFE

     : 

    250 €

  • Volant Sport multifonctions en cuir Nappa Noir

     : 

    0 €

  • Suppression du volant bicolore

     : 

    0 €

  • MULTIBEAM LED

     : 

    600 €

  • Prise de charge

     : 

    0 €

  • Personnalisation sonore

     : 

    0 €

  • Système de recharge sans fil pour smartphones à l'AV

     : 

    0 €

  • Sièges Sport

     : 

    0 €

  • Affichage tête haute

     : 

    900 €

  • Poignées de porte affleurantes

     : 

    0 €

  • Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR

     : 

    0 €

  • Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque

     : 

    1200 €

  • Déflecteur AMG

     : 

    0 €

  • Système multimédia MBUX

     : 

    0 €

  • Pneus sport

     : 

    400 €

  • Détection d'occupation de siège pour sièges AR

     : 

    0 €

  • Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz

     : 

    0 €

  • Câble de charge jusqu'à 22 kW pour Wallbox et borne de recharge publique, 7 m

     : 

    100 €

  • Etoile Mercedes-Benz partiellement éclairée

     : 

    0 €

  • Inserts décoratifs en bois Chêne marron Pont de bateau à pores ouverts avec lignes en aluminium

     : 

    400 €

  • Inserts décoratifs en bois Bouleau gris à pores ouverts

     : 

    350 €

  • Inserts décoratifs en fibres naturelles blanc mat silent lines

     : 

    350 €

  • Inserts décoratifs en aluminium brossé clair

     : 

    250 €

  • Service connecté : Fonction massage à l'AV

     : 

    100 €

  • Inserts décoratifs façon anodisé anthracite

     : 

    0 €

  • Eclairage d'ambiance

     : 

    0 €

  • AMG Line Plus

     : 

    2400 €

  • Service connecté : MB.DRIVE ASSIST

     : 

    1800 €

  • Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360°

     : 

    250 €

  • Service connecté : Protection du véhicule GUARD 360° Plus

     : 

    650 €

  • Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans

     : 

    250 €

  • Service connecté : intégration pour smartphone MBUX

     : 

    400 €

  • Service connecté : Android Auto

     : 

    0 €

  • Bandeau AR lumineux

     : 

    0 €

  • Module de communication (5G)

     : 

    0 €

  • Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX

     : 

    550 €

  • Service connecté : fonction de limitation de vitesse

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de feux de route adaptatifs

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de changement de voie

     : 

    0 €

  • Service connecté : fonction de redémarrage

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant directionnel

     : 

    0 €

  • Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 branches finition noir brillant/naturel brillant

     : 

    250 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant

     : 

    900 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") multibranches finition noir brillant/dark platin gloss

     : 

    0 €

  • Système multimédia MBUX

     : 

    0 €

  • Jantes alliage AMG 48,3 cm (19") à 5 doubles branches finition noir brillant/naturel brillant

     : 

    1000 €

  • Suppression du badge modèle à l'AR

     : 

    0 €

  • Chargeur AC intégré jusqu'à 11 kW

     : 

    0 €

  • Chargeur AC intégré jusqu'à 22 kW

     : 

    700 €

  • Service connecté : MB.DRIVE Standard

     : 

    0 €

  • Montage d'aides à la conduite pour personnes handicapées

     : 

    0 €

  • Service connecté : équipements de série

     : 

    0 €

  • Système de sonorisation Surround Burmester 3D

     : 

    1100 €

  • Système de charge pour bornes à courant continu (DC) 400 V jusqu'à 100 kW

     : 

    700 €

  • Protection de transport complète

     : 

    0 €

  • Service connecté : ENERGIZING COMFORT

     : 

    250 €

  • Service connecté : Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire

     : 

    0 €

  • Projecteurs LED hautes performances

     : 

    0 €

  • Sonorité sportive du moteur

     : 

    0 €

  • Garnitures ARTICO / Microfibre MICROCUT noir / blanc perle, surpiqûre rouge

     : 

    200 €

  • Protection volumétrique

     : 

    0 €

  • Tapis de coffre noir réversible

     : 

    100 €

  • Service connecté : Apple CarPlay

     : 

    0 €

  • Assistant de feux de route adaptatifs Plus

     : 

    0 €

  • Service connecté : Assistant de signalisation routière

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Easy Speed

     : 

    0 €

  • Cache-pédales

     : 

    0 €

  • Déplacement du commodo

     : 

    0 €

  • Ouverture de la boucle de ceinture pour le conducteur

     : 

    0 €

  • Installation de la pédale d'accélérateur

     : 

    0 €

  • Rehausse de pédale

     : 

    0 €

  • Pommeau de volant gauche

     : 

    0 €

  • Pommeau de volant droit

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Classic

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Classic revêtu de cuir

     : 

    0 €

  • Aide au bouclage et débouclage de ceinture côté passager AV

     : 

    0 €

  • Dispositif de commande manuelle Easy Speed revêtu de cuir

     : 

    0 €

  • Décalage du siège à gauche vers l'AR

     : 

    0 €

  • Décalage du siège à droite vers l'AR

     : 

    0 €

  • Protection de l'entrée à droite dans le ton noir

     : 

    0 €

  • Protection de seuil gauche en noir

     : 

    0 €

  • Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone

     : 

    0 €

  • Protection partielle de transport

     : 

    0 €

  • Suppression des ceintures de sécurité rouges MANUFAKTUR

     : 

    0 €

  • Avertissement de limitation de vitesse

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée MANUFAKTUR Rouge Patagonie

     : 

    1200 €

  • Peinture Uni MANUFAKTUR Gris alpin uni

     : 

    1900 €

  • Peinture uni Blanc Polaire

     : 

    350 €

  • Peinture uni Aqua Mint

     : 

    350 €

  • Peinture Métallisée Noir Cosmos

     : 

    900 €

  • Peinture Métallisée Argent High-Tech

     : 

    900 €

  • Peinture Métallisée Bleu limpide

     : 

    900 €

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