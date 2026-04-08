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Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Essai

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

5  

6. La fiche technique de la Mercedes CLAShooting Brake 250+

 

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

 

Les chiffres clés

Mercedes Cla 3 Shooting Brake III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 25/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,73 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,47 m
Empattement 2,79 m
Volume de coffre mini 455 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 075 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 11 CV
Couple 335 Nm
Puissance moteur 272 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 657 km
Capacité batterie 85 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 210 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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