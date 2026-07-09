Ancienne officine indépendante, spécialisée dans la préparation des modèles porteurs de l’Étoile et rachetée par Mercedes en 2005, AMG est l’une des pierres angulaires du constructeur. De la Classe A à la Classe S, en passant par le GLC et l’EQS SUV, rares sont les voitures de la marque allemande à ne pas proposer au moins une variante fignolée à Affalterbach.

Si la grande spécialité d’AMG, ce sont les moteurs s’abreuvant de sans-plomb, au fil des années, certaines "dérives" sont apparues. On pense à l’épisode malheureux des variantes diesel au début des années 2000 et à celui, pas forcément plus enthousiasmant mais plus durable, du 100 % électrique débuté en 2021. Jusqu’à présent, Mercedes ayant scindé clairement sa gamme entre modèles thermiques et hybrides, et les EQ électriques, il n’y avait aucune surprise quant à la technologie qu’adopterait AMG pour chacune de ses nouvelles créations. Mais, en proposant, à la fois, des motorisations à hybridation légère et des électriques, la nouvelle CLA pouvait laisser planer le doute.

Un doute désormais levé !

Demi-surprise

Ne faisons pas durer inutilement le suspense : la nouvelle Cla 45 AMG est 100 % électrique. Les choses n’ont toutefois pas été faites à moitié puisqu’elle ne développe pas moins que 680 ch ! Ce qui en fait la compacte la plus puissante du marché. Pour maîtriser une telle cavalerie, la transmission intégrale, ici dans sa définition la plus évoluée 4Matic +, est naturellement de mise.

Même si son placement dans la gamme est à l’opposé de la nouvelle AMG GT Coupé 4 portes, cette CLA ne craint pas de s’inspirer, sur certains points, de sa grande sœur. Ainsi, les moteurs de cette nouveauté sont à flux axial. Particulièrement compacts (ils sont à peine plus grands qu’un livre de poche), ces blocs sont intégrés à des unités d’entraînement électrique haute performance (HP.EDU en langage AMG), disposés sur chaque essieu. À l’avant, cette HP.EDU enferme un moteur de 360 ch qui peut se déconnecter lorsque la demande de puissance est faible. Le CLA AMG devient alors une propulsion. À l’arrière, la HP.EDU compte deux moteurs qui, ensemble, sont capables de produire 680 ch.

Cette cavalerie ne vous impressionne pas ? La donnée de couple devrait le faire : cette Mercedes-AMG développe jusqu’à 1 759 Nm ! À titre de comparaison, l’A 45 AMG S n’en annonce "que" 500. Avec une telle force, la CLA 45 AMG expédie le 0 à 100 km/h en 3 secondes.

Même écolo, cette écurie n’en est pas moins assoiffée. Si le constructeur promet toutefois que sa nouvelle venue se contente de 16,5 kWh/100 en cycle mixte WLTP (17,4 kWh/100 km pour le Shooting Brake), l’usage prononcé de la pédale de droite devrait faire exploser ce chiffre. Les ingénieurs ont donc intégré une batterie de 94 kWh dans les soubassements. Grâce à elle, l’autonomie annoncée, toujours en cycle mixte WLTP, est supérieure à 670 km (640 pour le Shooting Brake). Et pour que les pauses entre deux "séances de jeu" ne s’éternisent pas, le réseau de charge en 800V permet de passer de 10 à 80 % en 22 minutes (puissance maximale de charge : 330 kW). Des données alléchantes que nous avons hâte de vérifier par nous-même.

Du bout des doigts

Malgré ces chiffres délirants, la CLA AMG promet, toutefois, d’être assez facile à mener. Non seulement parce qu’une multitude d’aides à la conduite veille au grain. Mais également grâce à la transmission aux 4 roues, sobrement baptisée AMG Performance 4Matic +, capable de répartir puissance et couple entre les essieux avant et arrière, mais également en mesure, en ce qui concerne l’arrière, d’une répartition entre la gauche et la droite. C’est ce que l’on appelle la vectorisation du couple.

Parmi les apports technologiques d’AMG, on trouve également l’amortissement adaptatif AMG Ride Control et les modes de conduite AMG Dynamic Select. Grâce à cette dernière fonction, le conducteur pourra choisir entre 7 paramétrages, du sage Eco, qui permet de maximiser l’autonomie, au méchant Race, conçu pour évoluer sur circuit. Entre ces extrêmes, le mode Confort sera sans doute le plus adapté à un usage quotidien.

Pour les conducteurs en mal de sensations, AMG a également mis au point un mode AMG Force S +. Le concept ? Parvenir à faire croire que l’on se trouve au volant d’une sportive thermique, en en reproduisant le son et les vibrations du moteur, et les changements de rapports de boîte, pilotables depuis des palettes au volant, tandis qu’un "compte-tours" s’affiche alors au tableau de bord. De ces friandises, cette présentation statique ne nous a permis que de tester le "son moteur" et nous avons été bluffés par le réalisme de cette reproduction. Une sensation que nous n’avions jusqu’alors connue, à ce niveau de gamme, qu’avec les Hyundai Ioniq 5 et Ioniq 6 N. De l’aveu même de l’équipe du constructeur, ces deux autos ont d’ailleurs fait partie des références utilisées lors du développement.

L’habit ne fait pas le moine

Si la partie technique de la CLA 45 AMG fait dans le démonstratif, c’est beaucoup moins le cas visuellement. Sauf à choisir, comme c’était le cas pour les deux voitures qui nous ont été présentées, moult options et/ou couleurs spécifiques. Dans le détail, et hors suppléments, la version AMG se distingue toutefois par sa calandre à barres verticales, indissociables des modèles AMG, ses boucliers spécifiques (c’est surtout visible à l’arrière où le pseudo-diffuseur prend des proportions impressionnantes), les bas de caisse, eux aussi spécifiques, et, sur la berline, le becquet apposé sur le volet de coffre.

Les plus attentifs remarqueront également la disparition de la baguette lumineuse qui, sur le reste de la gamme, relie les projecteurs avant. Même discrétion à bord où le noir règne en maitre, même s’il laisse quelques touches de rouge (surpiqures de la sellerie, ceintures de sécurité…) égayer un peu l’ensemble.

Encore un peu de patience

Pour le reste, la CLA AMG reste, avant tout, une CLA. Entendez par là qu’il s’agit d’une berline assez imposante (4,74 m de long) aux prestations familiales assez limitées. En cause, un garde au toit très moyenne aux places arrière, un manque d’espace pour les jambes pour les occupants du second rang et un volume de chargement assez limité (405 l pour la berline et 455 l pour le Shooting Brake). Les sacs souples et les câbles de recharge pourront toutefois facilement prendre place dans le frunk avant (101 l).

Pour prendre livraison de son CLA 45 AMG électrique, il faudra patienter jusqu’au début de l’année prochaine. Mais le carnet de commandes devrait être ouvert avant la fin de cette année. D’ici là, Mercedes se refuse à tout commentaire en ce qui concerne les tarifs, mais ils devraient se situer au-dessus de la barre des 80 000 €… et largement dépasser le seuil des 100 000 € pour des modèles aussi équipés et personnalisés que ceux photographiés ici.

Bilan : une nouvelle race d’AMG

Si, jusqu’à présent, les AMG électriques manquaient cruellement de piquant (nous mettons de côté la nouvelle GT Coupé 4 portes que nous n’avons pas encore mu essayer), ce CLA promet d’y remédier. Sur le papier, les recettes ressemblent fortement à celles qui font que les Hyundai N électriques sont aussi réussies. Reste à savoir si, une fois cuisiné en Allemagne plutôt qu’en Corée du Sud, les mêmes ingrédients apporteront une saveur différente à cette recette de la sportive-écolo.