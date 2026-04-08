Le CLA Shooting Brake ne se contente pas d’une grosse batterie pour étendre son autonomie électrique. Il soigne aussi son aérodynamisme, ici encore plus performant grâce à sa carrosserie plus effilée. Ainsi, la version 250+ annonce une autonomie mixte WLTP de 761 km et la version bimoteur 350 4Matic, 730 km. Des valeurs qui devraient rassurer la majorité des réticents à l’électrique. Dommage, le poids n’est pas aussi soigné : le break revendique 2 075 kg sur la balance. ce qui signifie qu'il ne profitera pas du stationnement gratuit à Paris par exemple.

À noter que le CLA est équipé d’une boîte de vitesses à deux rapports qui s’enclenche à partir de 110 km/h, une technologie proposée par exemple sur la Porsche Taycan. L’objectif est d’abaisser les niveaux de consommation et d’offrir une V-max digne du segment premium avec 210 km/h. Avec 272 ch envoyés aux roues arrière, le break électrique délivre des accélérations et des reprises de voiture de sport. Vous ne serez jamais en difficulté pour doubler ou reprendre bas.

Durant notre essai réalisé sur l'île de Majorque, nous avons observé une consommation moyenne très basse de 16,9 kWh/100 km sur un parcours plutôt favorable composé d'autoroutes limitées à 120 km/h et de routes secondaires. Cette moyenne réalisée, sans pratiquer l'éco-conduite, amène le CLA à dépasser les 500 km sans une once de stress.

Atteindre les 700 km n'est pas irréalisable, bien au contraire. Mercedes a mis en place de nombreuses aides comme un mode éco et une régénération évoluée. A ce propos, ce dernier n'est pas très pratique. Le système à plusieurs niveaux (de la roue libre à l'arrête total /One Pedal) s'actionne depuis le levier de vitesse placé derrière le volant. Des palettes, plus naturelles et ludique, sont proposées mais uniquement sur les finition AMG Line.

Bâti sur une architecture 800 V, le Shooting Brake peut encaisser une puissance maxi de 320 kW, l’une des valeurs les plus élevées du marché, ce qui lui permet de passer de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes (non testé). Un second argument de poids pour réaliser de longs trajets sur autoroute.

Le châssis équipé de suspensions passives est facile à prendre en main et suffisamment réactif pour encaisser davantage de puissance. Il est à la fois agile et dynamique malgré le poids important. L’inscription en virage, via une direction ferme et un poil directe, est plaisante. Le maintien en courbe est rassurant par son équilibre, tout comme l’amortissement justement calibré. Seul le freinage, alliant friction et régénération, réclame un temps d’adaptation.

De manière générale, le CLA délivre un très bon niveau de confort, tant au niveau de l’amortissement que de l’insonorisation. Mercedes propose une voiture de standing, agréable à mener et suffisamment dynamique pour prendre du plaisir sur les petites routes. Cette version électrique est indéniablement plus joueuse, avec son architecture de propulsion et son couple supérieur disponible instantanément, que l’hybride également proposé. Ceux qui souhaitent davantage de puissance ou de motricité pour tracter par exemple, pourront s'orienter vers la version 350+ équipée de deux moteurs électriques. Un sur chaque essieu.