

Une concurrence entre tradition et efficience

Sur le marché des breaks électriques, le CLA Shooting Brake 250+ se distingue par son architecture 800 V et son autonomie record. Sa rivale la plus proche en termes de silhouette est la Volkswagen ID.7 Tourer, plus logeable (605 l) mais moins performante en charge. Côté premium, la BMW i4 offre un dynamisme supérieur, tandis que la Tesla Model 3 reste une menace sur l'efficience et le prix. Toutefois, la concurrence vient aussi de l'intérieur : la Mercedes Classe C Break, bien que limitée aux moteurs thermiques et hybrides, affiche des dimensions (4,75 m) et des tarifs très similaires, offrant une alternative plus rationnelle pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le 100 % électrique.

A retenir : la version optimisée du CLA

Le CLA Shooting Brake gomme les lacunes du coupé 4 portes tout en boostant l'efficience pour seulement 1 400 € de plus. Avec sa charge ultra-rapide et son rayon d'action record, il pourra aisément répondre aux besoins d'une famille ou d'un professionnel à la recherche d'une véhicule statutaire capable de traverser la France rapide.

Caradisiac a aimé

Le design séduisant

Le surcoût raisonnable par rapport au CLA normal

Les faibles consommations

La vitesse de recharge ultra-rapide

Le système multimédia performant

La qualité de présentation

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs élevés

Le poids élevé

Le faible volume de coffre

L'ergonomie (tout tactile et lève-vitres)

L'utilisation du système de régénération