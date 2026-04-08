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Mercedes Cla 3 Shooting Brake

Essai

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alexandre Bataille

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4. Mercedes CLA Shooting Brake 250+ : le meilleur break électrique pour voyager loin ?

 

Le Shooting Brake est-il la meilleure version du CLA électrique ?

 


Une concurrence entre tradition et efficience

Sur le marché des breaks électriques, le CLA Shooting Brake 250+ se distingue par son architecture 800 V et son autonomie record. Sa rivale la plus proche en termes de silhouette est la Volkswagen ID.7 Tourer, plus logeable (605 l) mais moins performante en charge. Côté premium, la  BMW i4 offre un dynamisme supérieur, tandis que la Tesla Model 3 reste une menace sur l'efficience et le prix. Toutefois, la concurrence vient aussi de l'intérieur : la Mercedes Classe C Break, bien que limitée aux moteurs thermiques et hybrides, affiche des dimensions (4,75 m) et des tarifs très similaires, offrant une alternative plus rationnelle pour ceux qui ne sont pas encore prêts pour le 100 % électrique.

A retenir : la version optimisée du CLA

Le CLA Shooting Brake gomme les lacunes du coupé 4 portes tout en boostant l'efficience pour seulement 1 400 € de plus. Avec sa charge ultra-rapide et son rayon d'action record, il pourra aisément répondre aux besoins d'une famille ou d'un professionnel à la recherche d'une véhicule statutaire capable de traverser la France rapide. 

Caradisiac a aimé

  • Le design séduisant
  • Le surcoût raisonnable par rapport au CLA normal
  • Les faibles consommations
  • La vitesse de recharge ultra-rapide
  • Le système multimédia performant
  • La qualité de présentation

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les tarifs élevés
  • Le poids élevé
  • Le faible volume de coffre
  • L'ergonomie (tout tactile et lève-vitres)
  • L'utilisation du système de régénération

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 58 KWH 0 (wltp) 55 100 €  €
III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE 0 (wltp) 51 350 €  €
III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE EXECUTIVE 58 KWH 0 (wltp) 58 050 €  €
III SHOOTING BRAKE 200 AVEC TECHNOLOGIE EQ PROGRESSIVE LINE 58 KWH 0 (wltp) 49 450 €  €
III SHOOTING BRAKE 250+ NC NC  €
III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ AMG LINE 0 (wltp) 60 500 €  €
III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE 0 (wltp) 56 900 €  €
III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ BUSINESS LINE EXECUTIVE 0 (wltp) 63 500 €  €
III SHOOTING BRAKE 250+ AVEC TECHNOLOGIE EQ PROGRESSIVE LINE 0 (wltp) 55 700 €  €
III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC AMG LINE 0 (wltp) 69 750 €  €
III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC BUSINESS LINE 0 (wltp) 66 150 €  €
III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC BUSINESS LINE EXECUTIVE 0 (wltp) 72 750 €  €
III SHOOTING BRAKE 350 AVEC TECHNOLOGIE EQ 4MATIC PROGRESSIVE LINE 0 (wltp) 64 950 €  €
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