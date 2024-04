La courageuse Dacia de l'enfer vert a ressuscité

Contrairement aux 24 Heures du Mans ou celles de Spa-Francorchamps, les 24 Heures du Nürburgring continuent d’accueillir aussi bien des écuries d’usine que de petites structures entièrement amatrices, avec une variété de véhicules qui n’a vraiment rien à voir avec ce qu’on trouve dans les autres courses d’endurance. Les connaisseurs de cette épreuve hors normes savent qu’on y trouve à la fois les mêmes Porsche et autres Lamborghini GT3 de pointe que dans les courses les plus prestigieuses du monde, mais également des autos quasi-routières parfois préparées dans le garage d’une bande d’amis pendant les week-ends.

Il s’agit de l’une des particularités de cette grande classique allemande, souvent considérée comme l’épreuve la plus difficile et dangereuse de la planète en raison de la nature du tracé (qui n’a vraiment rien à voir avec les circuits de grand prix modernes) et du nombre d’autos en piste (136 engagés sur l’édition 2023) ou encore des différences énormes de rythme. Depuis 2021, on y trouvait une Dacia Logan préparée par l’équipe Ollis Garage.

Elle développe tout de même 165 chevaux pour seulement 1050 kilos sur la balance. Vous imaginez bien qu’elle peut difficilement viser la victoire au classement général face à des GT3 de plus de 500 chevaux engagées par de grandes écuries professionnelles, mais elle s’est vite imposée là-bas comme l’un des chouchous du public. Hélas, elle a été totalement détruite en course lors de l’édition 2023 des 24 Heures du Nürburgring. Percutée par une Porsche GT3 R ayant mal négocié son dépassement, elle s’est retrouvée contre le rail avec le châssis plié. Irréparable d’après les membres de la petite équipe, dépitée d’assister là à la fin d’une drôle d’aventure.

La Dacia est de retour

Mais cette Logan de première génération semble aussi increvable que les exemplaires utilisés par les taxis du nord de l’Afrique ou de Roumanie. Ollis Garage a finalement réussi à la réparer entièrement, aidée en cela par un soutien populaire exceptionnel. Ils sont partis pour cela d’un autre châssis et la voiture disputera l’ensemble de la saison des VLN Langstreckenmeisterschaft, y compris les 24 Heures du Nürburgring qui se tiendront du 30 mai au 2 juin prochain. On lui souhaite une course moins mouvementée que celle de l’année dernière, où elle faisait très bonne figure jusqu’à son terrible crash.