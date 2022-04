Une occasion Crit'Air 1 ? Pas forcément si cher qu'on le croit !

Quand vient l'heure du remplacement de sa voiture, et que les finances ne permettent pas, loin de là, l'acquisition d'une auto neuve, la plupart des automobilistes cherchent tout de même à acquérir une auto d'occasion qui ne subira pas (ou le moins possible) les restrictions de circulation à venir, et qui dans le même temps, polluera moins que leur ancien véhicule.

Si certains se tournent vers des accessibles occasions "Crit'Air 2", beaucoup cherchent d'ores et déjà à se porter acquéreur d'un modèle "Crit'Air 1". En effet, par exemple, les Voitures Crit'Air 2 seront interdites de circulation en région parisienne, à l'intérieur du périmètre de l'A86, dès le mois de janvier 2024. Et les ZFEm (zones de faibles émissions mobilité) étant amenées à se multiplier (ce sera une obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants avant décembre 2024) à l'avenir, et suivant l'exemple de Paris avec en général un ou deux ans de retard, il faut donc anticiper.

C'est pourquoi nous avons décidé de nous pencher sur les voitures d'occasion Crit'Air 1, les seules, avec les voitures électriques (Crit'Air 0), à pouvoir prétendre à circuler pendant des années sans être inquiétées.

Mais ces autos sont par définition les plus récentes sur le marché. En effet, pour obtenir ce sésame, il faut respecter la norme Euro 6 ET carburer à l'essence. En effet, aucun diesel n'est éligible à la vignette Crit'Air 1, même les diesels neufs ! Et globalement, même si certaines autos respectaient Euro 6 avant cette date, c'est le 1er janvier 2011 qu'elle est devenue obligatoire.

Donc, vous l'aurez compris, il faut acheter une voiture essence d'après le 1er janvier 2011 pour rentrer dans les clous. Ou bien un modèle GPL, puisque carburer au GPL entraîne automatiquement une Vignette Crit'Air 1. Nous avons donc volontairement écarté ces modèles, dont certains, très anciens, peuvent aussi être proposés à des tarifs canons.

Alors aujourd'hui, combien ça coûte ? C'est ce que nous avons cherché à savoir.

Les aides à l'achat d'une voiture d'occasion, ou comment réduire la note Le prix affiché en annonce est une chose. C'est ce que paieront (les plus nombreux malheureusement) ceux qui n'ont droit à aucune aide pour remplacer leur ancienne auto. Mais pour les autres, il existe des dispositifs qui peuvent réduire la facture. Il s'agit de la prime à la casse, ou plus exactement, de la "prime à la conversion", incitant à mettre au rebut une ancienne auto, pour en acheter une moins polluante, neuve, ou d'occasion. Il faut pour cela, vous l'aurez compris, se séparer d'une vieille voiture, en l'occurrence un diesel d'avant janvier 2011, ou une essence d'avant janvier 2006. Et le véhicule acheté doit respecter certains critères. Vous trouverez toutes les informations sur le site gouvernemental : https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ Retenez simplement que pour les modèles électriques ou hybrides rechargeables (plus de 50 km d'autonomie en électrique) Crit'Air 0 ou 1 d'occasion, l'aide peut, selon vos ressources, se monter à 2 500 € ou 5 000 €. Pour un véhicule thermique Crit'Air 1, c'est entre 1 500 € et 3 000 € selon les revenus. Si vous êtes éligibles, cela baisse d'autant les montants minimums que nous allons citer tout au long de cet article, sachant que les aides sont bien sûr limitées au mieux au prix d'achat, au pire à 80 % de celui-ci.

Des prix pas aussi élevés qu'on pourrait le croire, mais pas forcément pour une star du marché !

Nous avons donc compulsé les petites annonces sur les sites majeurs, dont La Centrale et le bon coin. Et bien sûr fait le distinguo entre catégories, tout en écartant également les modèles affichant un kilométrage hors norme, forcément très abordables.

Et si l'on s'intéresse aux modèles les moins chers, aux entrées de gamme, on constate rapidement que devenir acquéreur d'une auto Crit'Air 1 n'est pas aussi onéreux qu'on pourrait le penser de prime abord. De là à dire que tout le monde aurait les moyens, il y a un pas que l'on ne franchira pas. Mais cela reste, dirons-nous, possible sans forcément se saigner. D'autant que comme nous l'avons vu plus haut, des aides existent pour certains acheteurs.

Les citadines : à partir de 2 700 €

Dans cette catégorie, il faut faire la distinction entre les mini, et les polyvalentes. Parmi les mini, les modèles les plus abordables sont les Peugeot 107, Citroën C1 et Toyota Aygo, que l'on peut trouver à partir de 2 700 € environ, pour des kilométrages autour de 130 000 km. On trouvera à leurs côtés des Suzuki Alto, ou des Fiat Panda 2 et des Renault Twingo 2, autour de 2 900/3 000 €. Toutes bien sûr, avec petit moteur et finitions basiques.

Du côté des polyvalentes, les premiers prix sont pour les Renault Clio Campus, les Opel Corsa 4 ou les Fiat Grande Punto, qui se dénichent à partir de 3 000 €, pour moins de 150 000 km parfois. Pour une Dacia Sandero de première génération, comptez 3 500 €. Pour une Peugeot 206+, c'est à partir de 3 600 €, avec tout petit moteur 1.1 de 60 ch.

Ensuite les prix grimpent vite au-dessus des 4 000 €, avec des modèles plus récents comme la 207, la Clio 3, ou pour des kilométrages plus faibles, sous les 100 000 km pour les mini-citadines.

Les SUV urbains : à partir de 6 500 €

Ils sont parmi les stars du marché. Et étant une catégorie qui a décollé avec l'apparition des Nissan Juke, Renault Captur et Peugeot 2008, les modèles sont très récent (premier Juke en 2010), et donc encore assez chers en moyenne. Dans tous les cas bien plus chers que des citadines !

En effet, le premier prix pour un Juke essence au kilométrage raisonnable est de 7 500 € environ. Moins cher que ça, on trouve des peu appréciés Toyota Urban Cruiser ou Skoda Yeti, à partir de 6 500 €, et 130 000 km en moyenne. Les premiers Peugeot 2008 sont à 6 800 € et les Captur, comme les Ford Ecosport, à partir de 7 500 €. Les Citroën C4 Cactus les moins chers sont à partir de 7 900 €, avec kilométrage cohérent avec l'âge.

Les berlines compactes : à partir de 4 500 €

Les berlines compactes Crit'Air 1 coûtent tout de même bien plus cher en prix plancher que les citadines, même polyvalentes.

En effet, les premiers prix sont constitués par des Dacia Logan à moteur 1.2 16v 75 ch, accompagnées d'Opel Astra 4 à petit moteur 1.4 100 ch, moins de 150 000 km pour les deux.

Pour 5 000 €, on commence à pouvoir acquérir des Peugeot 308 de première génération, moteur 1.4 VTI 98 ch, 150 000 km également. Ce sera le même tarif pour une Citroën C4 II en 1.6 16s 120 ch. Les premières Renault Mégane 3 ou Ford Focus 3 s'affichent à 5 600 €.

Autour de 6 000 €, on aura des Fiat Bravo 2, des kilométrages plus faibles (moins de 120 000 km) et même les premières Golf 6 à petit moteur 1.4 80 ch.

Les SUV compacts : à partir de 6 500 € pour un Duster, mais 8 500 € pour les autres

Les SUV compacts font un carton depuis l'avènement du Nissan Qashqai, puis des Renault Kadjar, Peugeot 3008, Volkswagen TIguan.... Et ils sont très rares en essence, car à l'époque, ils se vendaient à 95 % en diesel, et sont donc chers, mais les bonnes affaires existent.

Par exemple, un robuste Dacia Duster de première génération, en 1.6 105 ch 4x2 Ambiance, peut se trouver à partir de 6 500 €, pour moins de 160 000 km. Ce qui reste une décote très faible par rapport à son prix neuf de 13 400 € à l'époque... Les Duster 1 restylés, de 2014, sont à partir de 9 500 €, avec moteur plus moderne 1.2 TCE 125 (mais plus fragile).

Les concurrents sont bien plus chers. Le premier Nissan Qashqai, qui fait partie des moins onéreux, se monnaye 8 500 € minimum pour un modèle 2011/2012 en 1.6 117 ch. À partir de 10 500 €, on commence à avoir les premiers modèles de Volkswagen Tiguan, en 1.4 125 ch, ou de Kia Sportage 1.6 GDI 135, 135 000 km en moyenne. Si un Mitsubishi ASX vous intéresse, c'est aussi à ce prix-là minimum.

Les berlines familiales : à partir de 5 500 €

Elles sont en perte de vitesse, délaissées au profit des SUV, même en occasion. Et comme les SUV des années 2011/2012, elles se vendaient très majoritairement en diesel, donc les modèles essence sont rares sur le marché. Et assez chers, d'autant qu'ils ont souvent moins de kilomètres.

La berline familiale Crit'Air 1 la moins chère du marché est la Citroën C5 II, qu'on trouve à partir de 5 500 €, suivie de près par la Ford Mondeo 3, à partir de 6 000 €. Pour 150 000 km en moyenne. La peu connue Seat Exeo (sur base d'Audi A4) fait également partie des moins chères, à partir de 7 000 €. L'Opel Insignia et la Première génération de Peugeot 508 s'échangent contre un prix plancher de 7 200 € pour des kilométrages non excessifs.

Les premiers modèles premium sont les BMW Série 3 ou Audi A4 (autour de 7 500 €, mais avec des kilométrages supérieurs à 200 000 km, pour 150 000 km, comptez plutôt 9 000 €).

Les breaks : de 3 500 € à 8 000 € minimum

La catégorie est vaste, puisqu'elle englobe les breaks citadins, les compacts, les familiaux.

Pour 3 500 €, c'est bien sûr un break citadin qui vous attendra. En l'occurrence une Peugeot 207 SW. Pour une Clio 3 Estate, c'est un peu plus cher, à partir de 5 000 €, tandis que les Skoda Fabia Combi essence pas trop kilométrées sont à 5 500 €.

Les premiers breaks compacts Crit'Air 1 pas cher sont les Renault Megane 3 Estate, en 1.4 TCE 130 ch, 140 000 km en moyenne. Il faut compter 5 300 €. Pour une Ford Focus 3 SW, 400 € de plus et pour une Dacia Logan MCV, ce sera minimum 6 000 € pour un kilométrage raisonnable en essence.

Pour un break familial, les prix augmentent fortement, pour arriver, au minimum, à 8 000 € pour une Peugeot 508 SW de 2011/2012 en THP 156 et 150 000 km, ou pour une Skoda Octavia Combi 1.2 TSI 105 ch. À quelques centaines d'euros près, on a une Citroën C5 Tourer.

Les monospaces (petits et grands) : de 4 000 € à 12 000 €

Les minispaces sont bien sûr moins onéreux que les monospaces compacts, même si ces derniers ont bien perdu en valeur, à la faveur des SUV compacts, et bien sûr que les grands monospaces.

Prix plancher, 4 000 € pour un Citroën C3 Picasso en 1.4 VTI 95, avec déjà presque 200 000 km 4 500 € pour 150 000 km. Dans les mêmes prix on peut trouver un Renault Modus, en 1.4 16v 98 ch, ou un Opel Meriva 2.

Du côté des compacts, le premier prix sera pour un Dacia Lodgy, avec 5 000 €. Mais les Renault Scénic 3 ne sont pas loin, à partir de 5 500 € pour 150 000 km environ (moteur 1.4 TCE 130). Le Seat Altea peut aussi se trouver pas trop cher (moins de 6 000 € en 1.8 TSI 160 possible). Un Ford C-Max demandera minimum 500 € de plus.

Enfin, les grands monospaces, rares, très très rares en essence, sont bien plus chers ! Un Renault Espace 4 n'existait qu'en diesel à la fin de sa carrière, l'Espace 5 est à minimum 15 000 € en essence. Un Ford Galaxy, c'est mini 12 000 €, un Volkswagen Sharan, 16 000 €. Alors qu'en diesel, tout peut se trouver à moins de 10 000 € !

Les ludospaces : à partir de 6 000 €

Ce sont eux qui sont les plus étonnants, avec des prix franchement élevés par rapport à leurs prix en neuf. En effet, pas moyen de trouver un modèle essence post-2011 sous les 6 000 €, alors même qu'on trouve des monospaces compacts moins chers (ils étaient pourtant plus chers en neuf). Preuve de l'engouement autour de ces dérivés d'utilitaires, très pratiques, volumineux, et dont les prestations, du moins après 2011, ne sont si éloignées de celle des monospaces.

Le premier prix revient au Renault Kangoo, avec 6 000 € minimum pour un modèle 1.6 90 ch affichant parfois moins de 120 000 km, ce qui reste raisonnable. Pour un Citroën Berlingo, comptez 500 € de plus, soit 6 500 € minimum pour un 1.4 VTI 98 ch de même kilométrage.

Mais ce sont des minimums, comme à chaque fois, et on passe très vite à des tarifs proches des 8 000 €. Le Peugeot Partner Tepee navigue lui aussi autour de 6 500 € mini et plutôt 8 000 € ensuite.

Un Fiat Doblo sera quant à lui à partir de 8 000 €, tout comme l'Opel Combo.

Les cabriolets et coupés : à partir de 4 500 €

Les petits cabriolets Crit'Air 1 ne sont pas si chers. On trouve par exemple des Renault Wind 1.2 TCE 100 à 4 500 € (mais avec 200 000 km, sinon c'est plutôt 7 500 € pour 110 000 km). La Peugeot 207 CC démarre à 5 000 € en 1.6 16v et 150 000 km.

Les premiers cabriolets compacts, type Peugeot 308 CC, sont à 6 500 € (160 000 km, 8 500 € pour 100 000 km), et une Golf 6 cabriolet démarre à 7 500 €.

Du côté des coupés, le premier prix revient à la Renault Mégane 3 coupé, qui peut se trouver autour de 4 500 €. Ensuite, c'est le Peugeot RCZ qui tient la corde , avec des exemplaires à partir de 7 000 €. Entre les deux, un rare Hyundai Veloster pourra (peut-être) vous intéresser, à 5 500 € environ. À moins qu'une Seat Ibiza SC coupé, autour de 6 500 € fasse votre affaire, mais c'est rare.