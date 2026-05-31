Renault n'abdique pas, bien au contraire. Alors qu'on le pensait recentré sur ses bases européennes, le constructeur automobile est loin de battre en retraite sur la scène internationale, il muscle même son jeu en déployant une stratégie mondiale plus agressive que jamais. Nommé futuREady, le plan donne la part belle à une armada de nouveaux modèles, taillés pour la conquête, qui vont sortir des chaînes de production mondiales à l'horizon 2030. Et on ne compte pas moins de 14 véhicules commercialisés hors Europe, avec pour chef de file le nouveau Niagara, dont Caradisiac a parlé le 18 mai.

Le pick-up Niagara en approche

Ce nouveau modèle a été conçu sur mesure en Argentine, au sein de l'usine de Corboda, au cœur de l'Amérique latine, son marché cible et prioritaire. Il sera officiellement dévoilé début septembre avant une commercialisation avant la fin de l'année. Oui, il boudera le Vieux Continent.

De quoi être un peu frustré car ce véhicule utilitaire à benne a des atouts : on parle d'un dérivé du Dacia Duster à double cabine, équipé d’un bloc E-Tech hybride 4x4, long de 4,9 mètres, donc potentiellement exempté du malus écologique en France...Affaire à suivre comme on dit.

Mais c'était sans compter aussi la feuille de route Game plan 2027, qui, elle, vise la rentabilité sur les autres continents avec le lancement de 8 modèles entre 2024 et 2027, dont cinq d'entre eux sur les très rentables segments C et D. Et oui, vous n'avez certainement pas vu les Renault Triber, Kiger et autre Grand Koleos rouler sur nos routes. Logique, puisqu'ils n'ont pas leur visa européen.

Tout comme le Boreal, un SUV familial haut de gamme commercialisé depuis 2025 dans quelques 71 pays ..sauf chez nous! Et le Kardian, ce petit crossover cousin de la Dacia Sandero Stepway et à la dotation techno hyper riche, avec entre autres la climatisation automatique, l’accès et le démarrage sans clé, la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ou encore la caméra multivues.

D'ailleurs, vous devez savoir que ce véhicule basé sur la plate-forme CMF-B et qui remplace notre Captur au Maroc (ainsi produit à Casablanca), dans les pays du Golfe, au Brésil ou en Colombie, reste disponible en diesel. Il demeure plutôt convaincant pour sa tenue de route et son confort selon nos essais.

Ces deux modèles sont exclusivement réservés pour l'international et le resteront. Cependant, Renault change d'envergure avec ses ambitions d'innovation et de décarbonation, finalement communes entre tous ses marchés et surtout adaptées aux exigences des clients et réglementations du Vieux Continent.

Le Duster, luxueux indien

Alors justement dans cette vision, il y a le Renault Duster, une troisième génération de 4,34 mètres de long née en Inde et qui risque de faire des jaloux. Il a fait son grand retour dans les concessions indiennes, mais aussi en Afrique du Sud et dans les pays du Golfe au printemps dans une version à essence et en motorisation full hybrid E-Tech de 160 ch. Outre un design différent, un peu à la sauce Renault, celui-ci se base sur le modèle européen, lâchant tout de même l'aspect low-cost.

Cette montée en gamme technologique pour l'Inde comprend également des sièges électriques et ventilés, ainsi qu'un toit ouvrant panoramique. Pour finir, ce Duster luxueux indien repose sur cette plateforme CMA conçue en partenariat avec le chinois Geely, ce qui permet de posséder une motorisation hybride et une quinzaine d'aides à la conduite, tels que le régulateur adaptatif, la caméra à 360°, le maintien dans la voie, le freinage automatique d’urgence, etc, inédits pour les modèles indiens, mais bien implantés chez nous...

Filante, le haut de gamme "secret" du Losange

Parlons de la Filante, le vaisseau amiral high-tech de Renault, assemblé à Busan, en Corée du Sud. Son nom rend hommage à l’Étoile Filante de 1956 et au prototype Filante Record efficience. Le constructeur impose désormais son modèle Filante comme son porte-drapeau du luxe à la française. Ainsi conçu sur la plateforme technique CMA développée avec le Chinois Geely et sa marque Volvo, il bouscule un peu les standards de la marque. Ce SUV, au design léché et à la silhouette basse et large, culmine à 4,92 mètres de longueur, soit 19 cm de plus que l'Espace.

La Filante est équipée d'une puissante motorisation hybride E-Tech de 250 chevaux, dont la capacité en mode tout électrique atteint 75% du temps de roulage en ville. Un fleuron français à l’international, donc...mais pas pour l'Hexagone. Ce grand SUV a été lancé en mars dernier en Corée du Sud et devrait conquérir l'Amérique latine et les pays du Golfe en 2027. Ses chances de succès chez nous ? Assez faibles, vous n'en prendrez probablement jamais le volant sur nos routes car il n'est pour l'instant pas prévu pour le marché français. A moins que Renault continue d'investir massivement sur les segments C et D (Austral, Espace, Rafale)...

La stratégie produit globale de Renault redouble d'efficacité, tout en générant une pointe de frustration du côté des automobilistes européens. Parce que voir l'Inde profiter d'un Duster haut de gamme ou la Corée rouler dans une Filante ultra-technologique prouve que le Losange sait faire de très beaux produits. Ne reste plus qu'à apprécier le spectacle...de loin !