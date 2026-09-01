On a cru que le nouveau Renault Scénic devenait moins cher, mais il y avait un piège

Élu « voiture européenne de l’année » à sa sortie en 2023, le Renault Scénic E-Tech électrique a connu un démarrage poussif sur notre marché avant, grâce notamment à des remises pratiquées par le constructeur, de se relancer un peu. En 2025, il s’est écoulé à 38 111 exemplaires sur le Vieux Continent. Ça reste loin des Tesla Model Y (151 331 exemplaires) et autres Volkswagen ID.4 (80 123), mais c’est tout de même une augmentation de 58 % par rapport à 2024.

En attendant de passer à une mouture profondément revue en 2028 avec une nouvelle plateforme à 800 volts et des variantes équipées d’un moteur thermique pour ceux qui ne veulent pas du 100 % électrique, ce Scénic s’améliore aujourd’hui pour mieux concurrencer les nombreux rivaux de sa catégorie.

De nouvelles batteries

Le SUV familial compact embarque en effet deux nouvelles batteries : l’entrée de gamme, précédemment dotée d’accumulateurs de 60 kWh de type NMC, passe à des batteries « d’origine européenne » de 67 kWh de capacité et d’une chimie de type LFP. Elle « offrira jusqu’à 467 km d’autonomie WLTP et une recharge rapide DC également améliorée de 25 %, avec une charge de 15 à 80 % en 24 minutes », avec une puissance maximale de 165 kW en courant continu. Il s’agit des batteries inaugurées par la récente Mégane restylée et elles ne seront disponibles à la commande que dans un second temps.

Côté haut de gamme, les batteries NMC de 87 kWh laissent la place à des accumulateurs de 89 kWh, toujours sur la technologie NMC. D’origine « européenne » eux aussi, ils portent l’autonomie maximale WLTP à 642 kilomètres et demandent 28 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge en courant continu (puissance maximale de charge à 150 kW).

L’équipement amélioré

A l’intérieur, le « nouveau » Scénic revoit les finitions de ses sièges et progresse sur le plan de la technologie : son système OpenR link avec Google intégré laisse désormais la possibilité d’activer l’IA Gemini et l’interface Google Maps propose une planification de charge plus poussée. On retrouve aussi le système de reconnaissance du conducteur (permettant d’adapter automatiquement les réglages du siège) et l’Active Driver System (aides à la conduite semi-autonome de niveau 2) devient plus performant.

Des prix alléchants… Qui intègrent la prime CEE maximale !

31 750€, voilà le prix de base de ce Scénic amélioré dans sa finition Techno avec les batteries de 67 kWh. Un prix très attractif qui… Intègre en fait une « Prime Coup de pouce CEE d’un montant maximal théorique de 8 240 € ». En réalité, le prix de base du Scénic avant bonus écologique (prime CEE) est donc de 39 990€ avec ces batteries, ou de 46 990€ dans cette même finition Techno avec les grosses batteries de 89 kWh.

Bref, il n’y a en réalité pas de grosses différences de prix par rapport au précédent Scénic, même si la version d’entrée de gamme fait tout de même l’effort de passer sous les 40 000€. Sa grille de tarif reste très proche de celle de ses principaux concurrents de chez Peugeot, Volkswagen, Citroën ou Skoda.