Premières images du restylage du Renault Scénic E-Tech. Cette version liftée bénéficiera d’un nouvel électromoteur !

C’est sur le réseau routier français que nos chasseurs de scoop ont pu photographier un prototype du futur Renault Scénic E-Tech restylé. Le SUV/Monospace Renault Scénic E-Tech est arrivé sur le marché en 2024 en 100 % électrique et malgré sa commercialisation assez récente, il va bénéficier d’un lifting de mi-carrière comme la Renault Mégane E-Tech.

Impossible de savoir sur quoi porteront les modifications apportées au modèle en ce qui concerne son design. Le prototype photographié étant vêtu d’un épais camouflage qui perturbe la vision. À première vue, il ne semble pas que la ligne générale du modèle soit transformée par ce restylage qui devrait être très limité sur ce modèle.

De légères retouches à l’extérieur mais du nouveau sous le capot !

On peut envisager cependant quelques petites modifications en ce qui concerne la signature lumineuse du Renault Scénic E-Tech que ce soit à l’avant comme à l’arrière. Mais ce ne sera pas là que se situeront les principales modifications puisque celles-ci seront d’ordre technique. En effet, le Renault Scénic E-Tech va changer de motorisation ! Celle-ci sera toujours électrique bien entendu, mais il s’agit d’un tout nouvel électromoteur co-développé avec Valeo, il se nomme E7A et sera plus performant que l’actuel 6AM, qui équipe Renault Megane E-Tech et Scénic E-Tech. En plus d’un impact carbone réduit de 30 % dans sa fabrication, ce nouvel électromoteur bénéficie d’autres atouts.

Passage de 400 à 800 volts et électromoteur plus puissant !

Le nouvel électromoteur E7A qui va équiper le Renault Scénic E-Tech devrait rendre ce modèle plus performant, tout d’abord parce qu’il est plus compact de 30 % par rapport à l’actuelle génération 6AM (et vraisemblablement moins lourd) mais aussi qu’il développe une puissance de 270 ch environ contre 220 ch pour l’électromoteur actuel. Enfin, et ce n’est pas négligeable, il peut être associé à une architecture 800 volts, soit le double l’architecture actuelle de 400 volts, ce qui réduira les temps de recharge. Cette possibilité nécessite l’arrivée d’une nouvelle plateforme plus évoluée que l’actuelle CMF-EV. Autre nouveauté, le Renault Scénic restylé pourrait disposer d’une version avec prolongateur d’autonomie, un petit moteur à essence rechargeant la batterie en roulant. Il convient de noter que ce nouvel électromoteur E7A arrivera aussi sur le Mitsubishi Eclipse Cross qui est le clone technique du Scénic, le modèle japonais pourrait également bénéficier en option d’un prolongateur d’autonomie.