Après les MG, les BYD, les Jaecoo et les Chery, vous allez bientôt découvrir les GAC chinoises

Vous n’avez pas fini de découvrir de nouveaux constructeurs automobiles chinois : ils veulent tous s’imposer en Europe, même si certains comme Great Wall Motors ont renoncé faute de succès ni de perspectives encourageantes.

Alors que MG et BYD font désormais partie des acteurs majeurs du Vieux Continent et que le groupe Chery les rattrape à toute vitesse grâce à sa marque Jaecoo, un autre gros groupe de l’Empire du Milieu débarque officiellement en France : GAC Motor, déjà implanté dans certains pays d’Europe comme le Royaume-Uni et l’Espagne.

Deux modèles pour commencer en France

Le groupe rival de BYD, SAIC, Geely ou encore Chery et Changan arrive chez nous avec sa marque Aion. Dans un premier temps, deux modèles 100 % électriques seront commercialisés dans un premier temps : l’Aion V, d’une part, un SUV compact de 4,6 mètres de long revendiquant 510 kilomètres d’autonomie maximale WLTP et une recharge de 10 à 80 % en 24 minutes. Des chiffres assez banals dans la catégorie des SUV électriques familiaux actuels.

Le second modèle, c’est l’Aion UT qui mesure 4,27 mètres de long et se décrit comme une compacte 100 % électrique, calibrée pour concurrencer les MG4, BYD Dolphin et autres Volkswagen ID.3. Son autonomie maximale WLTP ? 430 km.

Pas de quoi inquiéter BYD et Chery pour l’instant

Sur le papier, ces deux modèles dont on ne connaît pas encore le prix ne paraissent pas spécialement concurrentiels de par leur fiche technique, mais on pourra les découvrir au prochain Mondial de l’automobile de Paris. Rappelons que pour l’instant, les marques chinoises les plus en réussite en Europe sont plutôt celles qui disposent de modèles hybrides à bas coût.