Dacia tremble : voici le prix des Chery Tiggo 7 et 9, SUV hybrides chinois encore moins chers que Jaecoo
La marque principale du groupe déjà fort du succès de Jaecoo dévoile le prix de ses nouveaux SUV hybrides et hybrides rechargeables. Ils sont encore plus agressifs en tarif et attention, un autre modèle d’autant plus intéressant doit suivre bientôt. Dacia mais aussi les autres marques chinoises déjà bien établies en Europe n’ont qu’à bien se tenir.
L’invasion des marques automobiles chinoises est loin d’être terminée. Après l’installation de MG puis de BYD, le marché du Vieux Continent a vu récemment la forte progression du groupe Chery en réussite avec ses Jaecoo 5 et 7 qu’on croise déjà souvent dans les rues.
Mais justement, ce groupe Chery n’a pas encore abattu sa carte la plus intéressante : celle de la marque Chery à la vocation plus abordable encore que Jaecoo (et Omoda), préparant l’arrivée de trois SUV hybrides et hybrides rechargeables au positionnement agressif.
Les Chery Tiggo 7 et 8 à des prix cassés
Dans un premier temps, Chery lance la commercialisation des Tiggo 7 et 8. Le premier cité mesure 4,55 mètres de long, exactement comme un Peugeot 3008 et légèrement au-dessus d’un Jaecoo 5. Il s’équipera d’une motorisation hybride simple, probablement avec 224 chevaux sous le capot (on ne connaît pas encore ses caractéristiques techniques précises mais il devrait reprendre les mêmes groupes motopropulseurs que ses cousins). Le prix de base ? 26 990€, ou 32 490€ pour la version hybride rechargeable (fort de 90 km d’autonomie électrique et 1 200 km d’autonomie maximale annoncée), avec dans ce dernier cas très probablement les mêmes 279 chevaux que sur le Jaecoo 7.
A titre de comparaison, le Jaecoo 7 hybride démarre à 29 990€ et le Jaecoo 7 hybride rechargeable à 35 990€. Le Tiggo 7 enlève donc 3 000€ à l’addition de son cousin plus « luxueux ».
De son côté, le Tiggo 8 mesure 4,72 mètres de long et possède un intérieur à 7 places. Uniquement disponible avec une motorisation hybride rechargeable (sans doute celle de 272 chevaux là encore ?), il s’affiche 38 990€ soit exactement le prix de l’Omoda 7 hybride rechargeable (à comparer aux 49 990€ du gros Omoda 9 de 537 chevaux).
Et bientôt le Tiggo 4 encore plus agressif
Dans un second temps, Chery lancera le Tiggo 4 de 4,32 mètres de long. Parfaitement calibré pour s’attaquer au Dacia Duster, il utilisera une motorisation hybride non rechargeable et pourrait démarrer sous les 25 000€. D’une certaine façon, il concurrencera aussi le Jaecoo 5 ! Chery annonce par ailleurs une garantie de 7 ans et 150 000 kilomètres, portée à 8 ans et 160 000 kilomètres pour les batteries.
Ces nouveaux SUV Chery vont aussi compliquer la carrière des modèles concurrents des autres groupes chinois : les MG ZS Hybrid +, les EHS, S9 ainsi que les BYD Atto2 DM-i, Sealion 5 DM-i et autres Seal U DM-i. Rien qu’au sein des marques chinoises, la concurrence va devenir rude !
Rappelons que Chery sera présent au prochain mondial de l’automobile de Paris 2026.
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