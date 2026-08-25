Qui aurait cru qu’un jour, certains constructeurs allaient pouvoir concurrencer Dacia côté tarifs ? C’était sans compter sur les nouvelles marques de l’empire du Milieu, au premier rang desquelles Jaecoo - propriété du géant Chery - qui frappe très fort avec son inédit SUV compact « 5 » affiché au prix du Duster.

Comparons ce qui est comparable : en adoptant d'emblée une motorisation hybride intégrale, le Chinois ne s’adresse pas aux portefeuilles les moins garnis. Ainsi, le SUV roumain reste bien moins cher en entrée de gamme, avec le 1.2 turbo essence/GPL (à partir de 19 990 € ou 23 900 € en boîte auto) comme avec la version microhybride de 140 ch (24 000 €).

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Mais en version hybride intégrale de 155 ch, l’écart se resserre considérablement puisque le Dacia s’affiche à 26 900 € minimum contre… 26 990 € pour le Jaecoo 5. Et le Chinois est d’emblée mieux équipé puisqu’il ajoute la régulation automatique bizone de la clim, les projecteurs full LED, la réplication sans fil des smartphones, l’accès mains libres et davantage d’aides à la conduite. En outre, il enfonce le clou avec une garantie de 7 ans ou 150 000 km, au lieu de 3 ans et 100 000 km chez le Roumain.

La proposition est tout aussi tentante avec ce modèle Exclusive. Affiché à 28 990 €, soit environ 500 € de plus que les Duster haut de gamme Extreme et Journey à 28 500 €, celui-ci ne joue plus du tout dans la catégorie low cost puisqu’il intègre, entre autres, une sellerie imitant judicieusement le cuir, un toit vitré, un système audio Sony, et… des sièges électriques et ventilés. Certes, il écope d’un malus, mais les 430 € réclamés paraissent dérisoires face à cette générosité.

Budget Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H Dacia Duster Hybrid 155 Journey Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,5 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Pour ne rien gâter, son style de mini Range Rover peut flatter. Au point qu’on nous questionne à son sujet, dans la rue comme dans l’entourage proche. Il faut dire que beaucoup l’attendent : l’effet de la pub avec Jean Reno sans doute… à laquelle on ne comprend pas grand-chose d’ailleurs, hormis que la Jaecoo a tout compris en matière de marketing. Beaucoup se voient déjà à son volant. De là à imaginer une aussi bonne valeur résiduelle que pour le Duster dans quelques années, il y a un fossé que nous ne franchirons pas, d’autant que certains ont du mal avec ce look « pompé-pompeux », et aussi avec l’image d’une marque qui a tout à prouver.

Rapport prix/équipements Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H Dacia Duster Hybrid 155 Journey Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15 /20 13,7 /20 Explication des critères de notation

Un Jaecco moins original mais plus raffiné et accueillant

Cela posé, le Roumain conserve une fière allure, et ses protections de carrosserie donnent davantage l’envie de s’évader, en ville comme à la campagne. Hélas, la comparaison redevient cruelle à l’intérieur. Malgré les progrès réalisés par ce troisième opus et une présentation originale, le mobilier du Duster apparaît moins cossu et raffiné.

Par ailleurs, on s’y sent davantage confiné, la faute notamment à son ciel de toit sombre et à sa faible surface vitrée arrière. Plus lumineux mais également plus spacieux, le Jaecoo 5 invite davantage au voyage, même si son coffre est légèrement plus petit avec 410 dm3. D’ailleurs, il est temps de prendre la route…