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Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

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Alan Froli

57  

À moins de 30 000 €, le nouveau SUV chinois hybride Jaecoo 5 s’attaque au Dacia Duster que l’on pensait pourtant hors de portée jusque-là, y compris dans sa version électrifiée la plus évoluée. Une confrontation s’impose…

Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

Qui aurait cru qu’un jour, certains constructeurs allaient pouvoir concurrencer Dacia côté tarifs ? C’était sans compter sur les nouvelles marques de l’empire du Milieu, au premier rang desquelles Jaecoo - propriété du géant Chery - qui frappe très fort avec son inédit SUV compact « 5 » affiché au prix du Duster.

Comparons ce qui est comparable : en adoptant d'emblée une motorisation hybride intégrale, le Chinois ne s’adresse pas aux portefeuilles les moins garnis. Ainsi, le SUV roumain reste bien moins cher en entrée de gamme, avec le 1.2 turbo essence/GPL (à partir de 19 990 € ou 23 900 € en boîte auto) comme avec la version microhybride de 140 ch (24 000 €).

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Mais en version hybride intégrale de 155 ch, l’écart se resserre considérablement puisque le Dacia s’affiche à 26 900 € minimum contre… 26 990 € pour le Jaecoo 5. Et le Chinois est d’emblée mieux équipé puisqu’il ajoute la régulation automatique bizone de la clim, les projecteurs full LED, la réplication sans fil des smartphones, l’accès mains libres et davantage d’aides à la conduite. En outre, il enfonce le clou avec une garantie de 7 ans ou 150 000 km, au lieu de 3 ans et 100 000 km chez le Roumain.

Le look inspiré des Range Rover flatte ou rebute. Mais l’auto fait cossue.
Le look inspiré des Range Rover flatte ou rebute. Mais l’auto fait cossue.
Le Duster, lui, ne ressemble à aucun autre SUV, et sa carrosserie est bien mieux protégée.
Le Duster, lui, ne ressemble à aucun autre SUV, et sa carrosserie est bien mieux protégée.

La proposition est tout aussi tentante avec ce modèle Exclusive. Affiché à 28 990 €, soit environ 500 € de plus que les Duster haut de gamme Extreme et Journey à 28 500 €, celui-ci ne joue plus du tout dans la catégorie low cost puisqu’il intègre, entre autres, une sellerie imitant judicieusement le cuir, un toit vitré, un système audio Sony, et… des sièges électriques et ventilés. Certes, il écope d’un malus, mais les 430 € réclamés paraissent dérisoires face à cette générosité.

Budget Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H Dacia Duster Hybrid 155 Journey
Coût d'achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Bonus/malus
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation : données constructeur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Consommation : relevés Caradisiac
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Courroie de distribution/chaîne
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Cote attendue
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Durée de la garantie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Fiabilité attendue/coût de réparations
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Note : 14,5 /20 16 /20
Explication des critères de notation
À bord du Jaecoo 5, la présentation est très classique, mais la qualité des matériaux un cran au-dessus.
À bord du Jaecoo 5, la présentation est très classique, mais la qualité des matériaux un cran au-dessus.
Le mobilier du Duster se reconnaît au premier coup d’œil. Hélas, le système multimédia semble déjà vieillot.
Le mobilier du Duster se reconnaît au premier coup d’œil. Hélas, le système multimédia semble déjà vieillot.

Pour ne rien gâter, son style de mini Range Rover peut flatter. Au point qu’on nous questionne à son sujet, dans la rue comme dans l’entourage proche. Il faut dire que beaucoup l’attendent : l’effet de la pub avec Jean Reno sans doute… à laquelle on ne comprend pas grand-chose d’ailleurs, hormis que la Jaecoo a tout compris en matière de marketing. Beaucoup se voient déjà à son volant. De là à imaginer une aussi bonne valeur résiduelle que pour le Duster dans quelques années, il y a un fossé que nous ne franchirons pas, d’autant que certains ont du mal avec ce look « pompé-pompeux », et aussi avec l’image d’une marque qui a tout à prouver.

Rapport prix/équipements Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H Dacia Duster Hybrid 155 Journey
Aides à la conduite
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Conduite (liaisons au sol)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Multimédia
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Style intérieur
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Style extérieur
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Note : 15 /20 13,7 /20
Explication des critères de notation

Un Jaecco moins original mais plus raffiné et accueillant

Cela posé, le Roumain conserve une fière allure, et ses protections de carrosserie donnent davantage l’envie de s’évader, en ville comme à la campagne. Hélas, la comparaison redevient cruelle à l’intérieur. Malgré les progrès réalisés par ce troisième opus et une présentation originale, le mobilier du Duster apparaît moins cossu et raffiné.

Par ailleurs, on s’y sent davantage confiné, la faute notamment à son ciel de toit sombre et à sa faible surface vitrée arrière. Plus lumineux mais également plus spacieux, le Jaecoo 5 invite davantage au voyage, même si son coffre est légèrement plus petit avec 410 dm3. D’ailleurs, il est temps de prendre la route…

À l’arrière du Jaecoo, la luminosité est incomparable, surtout avec le toit vitré, et l’on trouve des aérateurs.
À l’arrière du Jaecoo, la luminosité est incomparable, surtout avec le toit vitré, et l’on trouve des aérateurs.
Entre le ciel de toit sombre et les maigres surfaces vitrées, le Duster invite moins au voyage.
Entre le ciel de toit sombre et les maigres surfaces vitrées, le Duster invite moins au voyage.
Le volume de chargement du Jaecoo est légèrement inférieur à celui du Duster.
Le volume de chargement du Jaecoo est légèrement inférieur à celui du Duster.
Plus que les 20 dm3 supplémentaires, c’est surtout le seuil bien protégé qui séduit au moment de charger.
Plus que les 20 dm3 supplémentaires, c’est surtout le seuil bien protégé qui séduit au moment de charger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratique Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H Dacia Duster Hybrid 155 Journey
Qualité de la finition
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Rangements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Modularité
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Longueur maxi de chargement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Places AR : longueur aux jambes
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Places AR : largeur aux coudes
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Places AR : garde au toit
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Plancher plat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Note : 13,1 /20 12,4 /20
Explication des critères de notation
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