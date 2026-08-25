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Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

57  

4. Jaecoo 5 SHS VS Dacia Duster Hybrid 155 : les fiches techniques respectives

 

Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

Les chiffres clés

Jaecoo 5 1.5 224 SHS-H EXCLUSIVE Dacia Duster 3 III 1.8 HYBRID 155 JOURNEY
Généralités    
Finition EXCLUSIVE JOURNEY
Date de commercialisation 01/01/2026 01/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois 36 mois
Dimensions    
Longueur 4,38 m 4,34 m
Largeur sans rétros 1,65 m 1,81 m
Hauteur -- 1,65 m
Empattement 2,62 m 2,65 m
Volume de coffre mini 410 L 517 L
Volume de coffre maxi 1 214 L 1 609 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 611 Kg 1 455 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Hybride essence électrique Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV 6 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3 1 789 cm3
Puissance 224 ch 155 ch
Couple 215 Nm à 2 000 trs/min NC
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 1 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 175 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s 9.4 s
Volume du réservoir 51 L 50 L
Emissions de CO2 120 g/km (wltp) 107 g/km (wltp)
Bonus malus max 210 ZERO
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