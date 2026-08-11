Voilà pourquoi certains vont attendre leurs nouveaux Dacia Duster beaucoup plus longtemps que prévu

Lancé en 2024, le Dacia Duster de troisième génération fait partie des meilleures ventes du marché automobile européen. Il souffre depuis l’année dernière de la concurrence interne désormais formée par son grand frère le Bigster mais il continue de faire le succès du constructeur roumain sur le Vieux Continent (et même ailleurs).

Ce Duster est fabriqué dans l’usine de Pittesti en Roumanie, puis expédié vers tous les marchés d’Europe pour être livré aux clients. Toutes les versions sont assemblées là-bas, y compris les nouveaux pick-up carrossés par Romturingia que nous venons d’essayer sur Caradisiac. La fabrication roumaine de ce modèle est d’ailleurs au cœur de la stratégie « low-cost » de Dacia au sein du groupe Renault. Et ça marche très bien comme ça.

Un camion qui n’arrivera nulle part…

Encore faut-il que les camions arrivent aux points de livraison. Comme a pu le découvrir Charles de « Un taxi et une trabi pour l’aventure » alors qu’il traversait la Roumanie, un semi-remorque rempli de Dacia Duster neufs venant de Pittesti a subi un gros accident de la circulation.

Tout son chargement a été endommagé, dont certains véhicules sont très probablement bons pour la casse : avec le choc, les supports de l’étage de la remorque se sont rompus et ce sont les Duster du bas qui servaient ensuite de soutien à ceux du haut. Leur toit a été totalement écrasé et même les modèles d’en haut se sont percutés et sont abimés. Si vous en attendez un cet été, préparez-vous à l’éventualité d’avoir bientôt une mauvaise nouvelle !