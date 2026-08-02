Exclusif : on a testé les deux nouveaux Dacia Duster pick-up 4x4

EN BREF 2 ou 4 places Grande ou petite benne A partir de 37 900€ 4x4 et GPL

Un peu comme en Australie avec les « Ute », il existe une vraie tradition du pick-up Dacia en Roumanie où l’on raffole d’utilitaires compacts à benne robustes et bon marché. Après le pick-up apparu là-bas en 1975 et basé sur la Renault 12 jusqu’en 2007, la marque désormais propriété du groupe Renault avait d’ailleurs lancé sa Logan pick-up sur notre marché en 2008.

Depuis la disparition de cette Logan Pick-up en 2012, on trouve toujours localement un pick-up au catalogue de Dacia grâce à une société tierce : Romturingia, un carrossier qui proposait depuis 2020 une variante pick-up à deux portes et deux places du Duster de seconde génération (après une première série lancée quelques années plus tôt à la demande d’une entreprise). En Amérique du Sud, de son côté, le groupe Renault commercialise officiellement depuis 2015 un autre pick-up basé sur une architecture technique similaire, l’Oroch qui répond à une philosophie différente.

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Et maintenant, le Dacia Duster pick-up de troisième génération

Conscient de la demande pour un tel véhicule et déjà soutenu par la division roumaine de Dacia sur sa précédente mouture, Romturingia lance cette année ses déclinaisons pick-up du Duster de troisième génération. On dit bien « ses » car pour la première fois, le carrossier roumain laisse le choix entre deux variantes de carrosserie et non plus une seule.

Les clients peuvent en effet opter pour une classique conversion en pick-up à deux places et deux portes du Duster, « tronçonné » et débarrassé de son habitacle après le montant B, avec les portières arrière soudées au châssis et une benne de 1,65 mètre de long. Ou une inédite version à quatre portes et quatre places, dotée d’une étrange petite benne d’un mètre de long, dont la silhouette ne ressemble vraiment à rien d’autre sur le marché !

Les deux engins possèdent la même motorisation, celle du Duster Hybrid-G 150 associant un 3 cylindres essence turbo 1,2 litre de 140 chevaux à un système de bi-carburation GPL, une boîte automatique à double embrayage et une transmission intégrale formée par un petit moteur électrique entraînant le train arrière. Idéal pour ne pas limiter les aptitudes de ces pick-up à la seule route bitumée, le Duster Hybrid-G 150 ayant prouvé des capacités en tout-terrain loin d'être ridicules. Pour l'instant, ces deux variantes n'existent que dans le niveau de finition haut de gamme Journey. Et d'autres motorisations et finitions doivent normalement étoffer la gamme dans un second temps.

En France, on doit leur commercialisation à la société Borel qui important déjà le précédent Duster pick-up de Romturingia. Les deux exemplaires que vous pouvez découvrir dans ces pages sont les premiers arrivés au sein de la société grenobloise qu'on connaît depuis longtemps pour ses conversions et autres importations. Le Duster pick-up à quatre places vient d'être livré à son client, le deux places le sera à la rentrée prochaine.