Si le Duster pick-up à « simple cabine » s’inscrit dans une longue tradition de petits véhicules à benne, la nouvelle version à quatre places détonne totalement. Reprenant elle aussi le châssis et les réglages du SUV Duster Hybrid-G 150 4x4, elle « tronçonne » simplement la partie arrière autour du montant C. Elle conserve donc bien les portières arrière, ainsi que la banquette simplement débarrassée de sa place centrale (remplacée par un accoudoir souple en tissu sur la partie arrière et un double porte-gobelet en dur sur la partie avant).

Ce Duster pick-up « 4 places » se veut donc aussi quasiment aussi logeable que le Duster SUV (à un passager près !) et intègre simplement une benne d’un mètre de long et d’un mètre de large derrière l’habitacle (avec les mêmes logements fermés sur les côtés). Motorisation GPL oblige (avec réservoirs sous le plancher de la benne), l’engin se contente d’une bombe anti-crevaison et fait l’impasse, comme la version à deux places, sur la route de secours.

Volant en main, le Duster pick-up à quatre places se conduit lui aussi exactement comme un Duster classique, ne donnant vraiment pas l’impression de perdre en rigidité ou en confort. Avec tout de même un détail gênant : la présence d’une vitre arrière au maillage noir perturbant un peu la rétro-vision, à l’inverse du pick-up à deux places.

A partir de 38 900€, mais pour quoi faire ?

Le Duster pick-up à quatre places et transmission intégrale se facture 38 900€ chez Borel, soit 1 000€ de plus que la version à deux places. Il échappe comme ce dernier au malus (et à la TVA ainsi que la TVS pour les professionnels), lui aussi homologué comme un utilitaire à plateau.

Mais à quoi pourrait-il servir avec une configuration aussi étrange ? D’après les gens de chez Borel, possiblement à une clientèle de chasseurs nécessitant un 4x4 capable de crapahuter tout en offrant une benne idéale pour installer des chiens derrière l’habitacle. Borel s’attend en tout cas à une clientèle moins nombreuse que celle du pick-up à deux places, même si la présence des portières arrière et de la banquette constitue assurément un avantage pour ceux qui ont besoin d’un véhicule logeable et utilitaire à la fois.