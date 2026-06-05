Inutile de vous présenter Borel, cette société basée à Grenoble spécialisée depuis longtemps dans les conversions mécaniques au GPL (et éthanol ou encore GNV) et les importations spéciales. Grâce à eux, par exemple, il est encore possible d’acheter une Dacia Logan neuve alors que ce modèle n’est officiellement plus vendu par le groupe Renault en France.

Borel s’occupe aussi depuis longtemps du Dacia Duster. Outre des kits de conversion du SUV citadin à l’éthanol, les Français proposaient précédemment la version pick-up du Duster d’ancienne génération. Et ils en font désormais de même avec le Duster actuel, converti en Roumanie par le spécialiste Romturingia.

Une version à quatre places et une autre à deux places

Officiellement validé par Dacia en Roumanie, Romturingia propose plus exactement deux versions du Duster pick-up : la singulière version à quatre portes et quatre places, dotée d’une toute petite benne arrière, mais aussi une déclinaison « simple cabine » à deux places avec une benne plus généreuse (1,65 mètre de long).

Dans les deux cas, le Duster pick-up possède uniquement la motorisation de 150 chevaux à bicarburation essence – GPL, avec une boîte automatique, un système d’hybridation légère à 48 volts et une transmission intégrale formée par un petit électromoteur installé sur le train arrière.

Sous les 40 000€

Comptez 38 500€ pour le Duster pick-up à deux places importé par Borel en finition Journey, ou 39 696€ pour la version à quatre places (et quatre portes) dans le même niveau de finition. A noter que Borel propose aussi un niveau Expression pour ceux qui veulent moins d’équipement et réduire le prix de vente. La charge utile est annoncée à 500 kg pour la version pick-up à deux places.

Rappelons à titre de comparaison qu’un Duster « normal » se facture 30 300€ en finition Journey avec cette même motorisation, la conversion en pick-up se facture donc ici un peu plus de 8 000€.

Un Duster camping-car à 59 400€

Borel propose aussi toujours la cellule « Bye-Bye », déjà existante sur l’ancien Duster pick-up. Elle se fixe sur la benne du Duster pick-up à deux places et l’ensemble coûte 59 400€ TTC ou 49 500€ HT.

La cellule possède les équipements suivants :

-Lit 1500 x 1900 x 100 mousse Bultex déhoussable

-Frigo coffre 12/220 volt 25 litres

-Réservoir d’eau 32 litres pompe 3.8 litres/minutes

-Table intérieur/extérieur avec embase tripode et deux fauteuils et tablette extérieure

-Combiné évier/réchaud un feu avec mitigeur

-WC cassette

-Chauffage gaz 2000 Watt