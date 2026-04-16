Comment ce Dacia Duster pavient à ne consommer que 3,3 l/100 km sans aucune électrification ?

En février dernier, Horse, l’entité groupe motopropulseurs thermiques et hybrides de Renault et Geely, présentait le Horse H12 Concept, un moteur au rendement exceptionnel.

Ce bloc trois cylindres d’origine Renault a été entièrement revu avec notamment un taux de compression très élevé, de 17:1, un nouveau turbo, un allumage plus performant, un système de recyclage des gaz d’échappement amélioré. Horse annonçait alors un gain de consommation de l’ordre de 40 % par rapport à la moyenne des voitures à essence immatriculées en Europe en 2023.

Sans un carburant spécifique, ce moteur n’atteindrait pas de telles consommations. Il se nomme Nexa 95, a été développé par Repsol, et ne fait pas du tout appel à l’énergie fossile. Il est produit à partir de résidus industriels tout en étant totalement renouvelable. Sous-produits agricoles, huiles usagées ou encore graisses animales, ce carburant est utilisable dans les moteurs actuels sans modification. Autre bonne nouvelle, il n’est pas totalement expérimental puisque Repsol le produit dans son usine de Tarragone en Espagne. Il est même disponible en station-service, mais une trentaine seulement le propose aujourd’hui.

L’étape décisive a été de loger ce moteur sous le capot d’une voiture, en l’occurrence un Dacia Duster. Les tests se sont révélés concluants avec un rendement de 44,2 % et une consommation en baisse de 40 %. Résultat, ce Duster ne consomme que 3,3 l/100 km (selon le cycle WLTP), même un diesel ne peut prétendre à un tel chiffre. Par rapport à un véhicule équivalent, les rejets de CO2 seraient réduits de 1,77 tonne par an.

De la suite dans les idées

Pour Repsol, ce démonstrateur est un moyen de communiquer sur l’avenir du carburant, en montrant qu’il existe des solutions vers la décarbonation. Du côté de Horse, les ingénieurs ne sont pas en panne d’idées puisqu’ils ont développé l’année dernière un moteur hybride prévu pour être installé dans des voitures électriques