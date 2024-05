Horse, l'entité de Renault et Geely, en route pour produire plus de 5 millions de moteurs par an

Annoncée en juillet dernier, l’entité Horse se faisait bien timide depuis. Il faut dire que l’autre entité, Ampère, dédiée à l’électrique est davantage dans l’air du temps, surtout en Europe.

Seulement, le bon vieux moteur à essence a encore de l’avenir dans d’autres parties du globe. L’alliance estime que plus de la moitié des véhicules produits devraient encore être équipés de moteurs thermiques d’ici à 2040. Le but étant de combiner plusieurs solutions techniques, comme les moteurs à combustion interne, les carburants bas carbone (éthanol, méthanol, GPL, GNC) et l’hydrogène.

19 000 collaborateurs

C’est ainsi que Horse Powertrain Limited va concevoir, développer, produire et vendre des moteurs, des transmissions, des systèmes hybrides, mais aussi des batteries. À terme, Horse compte proposer des solutions pour 80 % du marché mondial et équiper les véhicules Renault, Geely, Volvo, Proton et Mitsubishi avec une production de 5 millions de moteurs par an et 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévisionnel. Au total, l’entité regroupera 19 000 collaborateurs dans 17 sites de production et cinq centres de R&D.

À noter par ailleurs qu'Horse a trouvé son premier client répondant au nom de Habas. Cette entreprise turque est intéressée par le bloc quatre cylindres 2.0 diesel qui équipe certains utilitaires Renault et Nissan.

Horse, détenue à parts égales par Renault et Geely, est dirigé par Matias Giannini, un ancien du groupe Continental, et le siège social se situe à Londres. Quant au conseil d'administration, il est composé de trois membres issus de Geely et trois autres de Renault (François Provost, Gilles Le Borgne et Denis Le Vot).