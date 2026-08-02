Masquant la présence de ses « résidus » de portières arrière sous d’astucieux caches en plastique, ce Duster pick-up à deux portes et deux places soigne davantage son style que l’ancien Duster pick-up de seconde génération de Romturingia. Comme la déclinaison pick-up à quatre places, il conserve exactement les mêmes dimensions que le SUV Duster « normal » ainsi que tous ses réglages châssis, qui peuvent seulement adopter un amortissement légèrement raffermi par Borel en cas d’installation de la cellule de camping « Bye Bye », proposée à 31 100€ TTC avec un équipement complet (circuit d’eau chaude, toilettes portatives, chauffage stationnaire, rangements, petit coin cuisine, couchette à deux places…).

Semblable au Duster classique en finition Journey, ce Duster pick-up à deux places bénéficie évidemment de renforts structurels derrière l’habitacle pour compenser l’ablation complète du toit. Son habitacle au rang 1 reste lui aussi identique à celui d’un SUV Duster en finition Journey, avec le combiné d’instrumentation numérique, la tablette tactile centrale ou encore la sellerie bicolore. Notez que l’habitacle permet de loger quelques affaires derrière les sièges, calées contre le montant arrière.

430 kg maximum

La benne, elle, permet d’embarquer une europalette et possède aussi deux petits logements fermés de chaque côté. En revanche et comme l’engin conserve les mêmes suspensions indépendantes que le Duster SUV, il compose aussi avec la même charge utile à seulement 430 kg. C’est sur ce point qu’il marque le pas par rapport à un vrai gros pick-up à châssis séparé et ressorts à lames arrière (Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu D-Max…), qui peuvent généralement emporter jusqu’à une tonne dans la benne. Le Duster pick-up pourra par ailleurs tracter 1,5 tonne au maximum, contre 3,5 pour les grands modèles diesel.

A conduire, un vrai Duster !

Outre l’avantage de praticité avec son gabarit très compact 4,34 mètres contre largement plus de 5 mètres pour les pick-up utilitaires classiques !), ce Duster pick-up se conduit comme une « vraie voiture » et se montre beaucoup plus confortable et agréable à utiliser qu’un modèle à châssis échelle et train arrière rigide. D’ailleurs, on ne ressent même pas de différences dynamiques par rapport à un Duster normal, ni de pertes de rigidité structurelle sur la route. Sa motorisation à boîte automatique et hybridation légère conserve aussi le même niveau d’agrément et grâce aux deux réservoirs de 50 litres (essence et GPL), l’autonomie maximale dépassera les 1 000 kilomètres. Nous n’avons pas pu mesurer la consommation avec précision (exemplaire pas encore rodé) ni étudié l’éventuelle présence de gros bruits d’air à vitesse autoroutière mais lors de notre essai principalement mené sur route secondaire, il donnait vraiment l’impression de conduire un Duster classique.

A partir de 37 900€

Le Duster pick-up à deux places coûte 37 900€ TTC en prix de base chez Borel, à comparer aux 30 300€ du SUV Duster en finition Journey avec le moteur Hybrid-G 150 (sans couleur optionnelle). Son homologation en véhicule à plateau lui permet d’échapper au malus écologique pour les particuliers et, pour les professionnels, à la TVS et la TVA. Les pick-up « classiques » coûtent beaucoup plus cher (comptez par exemple 56 000€ pour le nouveau Toyota Hilux diesel), sauf l’Isuzu D-Max à deux places et simple cabine, facturé 39 600€ TTC en France avec son diesel 2,2 litres de 163 chevaux. Ce dernier conserve un énorme avantage en charge utile (plus d’une tonne) et en remorquage (3,5 tonnes) mais pour ceux ne nécessitant pas de tels chiffres, le Duster fera parfaitement l’affaire et restera à la fois plus agréable à conduire et plus pratique à garer.