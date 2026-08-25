Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

À retenir : Un Jaecoo très tentant.

Certes, le Duster conserve une identité forte, des prix cassés, de bonnes prestations globales et un fort potentiel en occasion, mais cette version hybride intégrale souffre de la confrontation avec le Jaecoo 5, plus performant, doux à l’usage, confortable, cossu, facile à vivre et surtout bien mieux équipé et garanti 7 ans pour à peine plus cher. À moins d’avoir un problème avec sa provenance chinoise et/ou son style copié sur Land Rover, difficile de résister au nouveau venu.