Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster
3. Le bilan : plutôt Jaecoo 5 que Duster si vous voulez absolument de l’hybride...
À retenir : Un Jaecoo très tentant.
Certes, le Duster conserve une identité forte, des prix cassés, de bonnes prestations globales et un fort potentiel en occasion, mais cette version hybride intégrale souffre de la confrontation avec le Jaecoo 5, plus performant, doux à l’usage, confortable, cossu, facile à vivre et surtout bien mieux équipé et garanti 7 ans pour à peine plus cher. À moins d’avoir un problème avec sa provenance chinoise et/ou son style copié sur Land Rover, difficile de résister au nouveau venu.
|Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H
|Dacia Duster Hybrid 155 Journey
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14 /20
|13,4 /20
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