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Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

57  

3. Le bilan : plutôt Jaecoo 5 que Duster si vous voulez absolument de l’hybride...

 

Jaecoo 5 SHS : le mini Range chinois parrainé par Jean Reno affronte le Dacia Duster

À retenir : Un Jaecoo très tentant.

Certes, le Duster conserve une identité forte, des prix cassés, de bonnes prestations globales et un fort potentiel en occasion, mais cette version hybride intégrale souffre de la confrontation avec le Jaecoo 5, plus performant, doux à l’usage, confortable, cossu, facile à vivre et surtout bien mieux équipé et garanti 7 ans pour à peine plus cher. À moins d’avoir un problème avec sa provenance chinoise et/ou son style copié sur Land Rover, difficile de résister au nouveau venu.

Jaecoo 5 Hybride SHS Exclusive-H Dacia Duster Hybrid 155 Journey
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Pratique
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.56
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
 
Rapport prix/équipements
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sur la route
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 7.22
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Note globale : 14 /20 13,4 /20
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