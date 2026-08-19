A cause de la concurrence chinoise, même Dacia doit faire des remises sur les Duster et Bigster

Depuis son arrivée en 2010 sous sa première forme, le Dacia Duster avait un boulevard devant lui : pendant plus d’une décennie, il n’existait tout simplement aucun concurrent direct pour ce SUV à prix cassé qui pouvait s’acheter au prix d’une citadine d’entrée de gamme.

Plus récemment, cette référence absolue du rapport prix-prestations chez les SUV s’est retrouvée avec de nouveaux problèmes : l’arrivée de son grand frère le Bigster, tout d’abord, qui cannibalise largement sa clientèle avec sa proposition plus haut de gamme (le tout nouveau Striker n’arrangera probablement pas les choses pour lui). L’apparition de nouveaux concurrents chinois chassant eux aussi sur le créneau du rapport prix-prestations le plus agressif, ensuite, avec des marques comme MG, BYD et Jaecoo qui puisent largement dans le réservoir de clients de Dacia. Il y a quelques jours, d’ailleurs, on parlait de la baisse des ventes du constructeur roumain et de sa stratégie de « reconquête ».

Des remises pour aider

Fort de son succès, Dacia ne pratique traditionnellement jamais de remises sur ses véhicules neufs (sauf pour des modèles déjà kilométrés utilisés en véhicules de démonstration). Mais on commence tout de même à voir apparaître quelques « gestes » de la part du constructeur roumain pour conserver l’intérêt d’une clientèle désormais très courtisée aussi par Jaecoo et les autres.

En ce moment, par exemple, les Duster et Bigster proposent un petit « avantage client » pour ceux qui voudraient se lancer dans une location longue durée : trois mois de loyers offerts sur le Duster hybrid 155, le Bigster mild hybrid-G 140 et le Bigster hybrid 155, dans le cas de la commande d’exemplaires en stock.

Une toute petite aide

On parle de formules de LLD sur 49 mois avec un premier loyer majoré de 3000€ dans le cas du Duster et de 3 500€ pour le Bigster, ainsi que des loyers allant de 259€ à 317€ selon la version de base. Soit une remise de moins de 1 000€ pour un Duster ou un Bigster en configuration de base avec ces motorisations dans une LLD, avec un premier apport et des mensualités qui restent moins intéressantes financièrement que l’achat frontal. Sachant que le Jaecoo 5 hybride, concurrent du Duster, propose par exemple des offres de location à 299€ par mois sans apport, on comprend pourquoi Dacia se retrouve contraint d’aller vers ce genre de geste…