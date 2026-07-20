Encore mieux que le Jaecoo 7 ? Voici l'Omoda 7, un nouveau SUV hybride rechargeable "premium"

Le groupe Chery est le groupe automobile chinois qui affiche la plus forte progression depuis l’année dernière sur le marché européen. Principalement grâce à sa marque Jaecoo, très en vue sur le Vieux Continent avec ses SUV 5 et 7 déjà très appréciés de la clientèle locale.

Chery a lancé Omoda cette année sur notre marché, une division à la vocation plus haut de gamme, avec le SUV 9 déjà testé par Caradisiac : il s’agit d’un gros SUV hybride rechargeable de 5,77 mètres de long, développant 537 chevaux en puissance maximale totale et affiché à partir de 49 990€.

Omoda 7, cousin « premium » du Jaecoo 7

Ce nouvel Omoda 7 présente sans doute un meilleur potentiel commercial chez nous : mesurant 4,66 mètres de long, il se décrit comme un cousin plus raffiné du Jaecoo 7.

Très équipé dès le premier niveau de finition, il possède des amortisseurs à doubles butées hydrauliques (comme chez Citroën) et compte sur une motorisation hybride rechargeable, la même que celle du Jaecoo 7 : il développe 279 chevaux en puissance maximale cumulée (via un 4 cylindres 1,5 litre turbo de 143 chevaux et un moteur électrique) et possède des batteries d’une capacité de 18,4 kWh. Son autonomie maximale WLTP en mode 100% électrique ? 90 kilomètres. Son autonomie maximale totale WLTP en ajoutant le carburant classique ? 1 200 kilomètres d’après Omoda.

Un prix canon

Là où l’Omoda 7 se distingue par rapport à son grand frère, c’est sur le prix : à 38 990€ en tarif de base, il se positionne à peine au-dessus du MG EHS et même sous le prix de base du BYD Seal U. Son cousin plus « roturier » le Jaecoo 7 s’affiche lui à partir de 35 990€.

Reste à essayer ce modèle pour voir s’il offre effectivement de meilleures prestations que ses principaux concurrents chinois, eux aussi très bien positionnés sur ce segment des SUV familiaux hybrides rechargeables.