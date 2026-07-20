Encore mieux que le Jaecoo 7 ? Voici l'Omoda 7, un nouveau SUV hybride rechargeable "premium"
Après son gros SUV "9", la division « premium » du groupe Chery présente un nouveau modèle hybride rechargeable un peu moins gros. Il embarque la même motorisation que le Jaecoo 7 et représente sans doute le meilleur espoir de la marque, grâce à un prix très concurrentiel face aux MG EHS et autres BYD Seal U DM-i.
Le groupe Chery est le groupe automobile chinois qui affiche la plus forte progression depuis l’année dernière sur le marché européen. Principalement grâce à sa marque Jaecoo, très en vue sur le Vieux Continent avec ses SUV 5 et 7 déjà très appréciés de la clientèle locale.
Chery a lancé Omoda cette année sur notre marché, une division à la vocation plus haut de gamme, avec le SUV 9 déjà testé par Caradisiac : il s’agit d’un gros SUV hybride rechargeable de 5,77 mètres de long, développant 537 chevaux en puissance maximale totale et affiché à partir de 49 990€.
Omoda 7, cousin « premium » du Jaecoo 7
Ce nouvel Omoda 7 présente sans doute un meilleur potentiel commercial chez nous : mesurant 4,66 mètres de long, il se décrit comme un cousin plus raffiné du Jaecoo 7.
Très équipé dès le premier niveau de finition, il possède des amortisseurs à doubles butées hydrauliques (comme chez Citroën) et compte sur une motorisation hybride rechargeable, la même que celle du Jaecoo 7 : il développe 279 chevaux en puissance maximale cumulée (via un 4 cylindres 1,5 litre turbo de 143 chevaux et un moteur électrique) et possède des batteries d’une capacité de 18,4 kWh. Son autonomie maximale WLTP en mode 100% électrique ? 90 kilomètres. Son autonomie maximale totale WLTP en ajoutant le carburant classique ? 1 200 kilomètres d’après Omoda.
Un prix canon
Là où l’Omoda 7 se distingue par rapport à son grand frère, c’est sur le prix : à 38 990€ en tarif de base, il se positionne à peine au-dessus du MG EHS et même sous le prix de base du BYD Seal U. Son cousin plus « roturier » le Jaecoo 7 s’affiche lui à partir de 35 990€.
Reste à essayer ce modèle pour voir s’il offre effectivement de meilleures prestations que ses principaux concurrents chinois, eux aussi très bien positionnés sur ce segment des SUV familiaux hybrides rechargeables.
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