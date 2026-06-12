Rien n’est signé, mais les discussions sont très bien engagées. Nissan pourrait fabriquer des autos pour le compte du Chinois Chery dans son usine anglaise de Sunderland, tout en conservant la propriété de son unité de production britannique.

Une incursion de plus des constructeurs de l’empire du Milieu ? Un clou supplémentaire en tout cas, dans la chaussure des contructeurs traditionnels, parce que Sunderland, qui emploie 6 000 personnes et qui fabrique notamment le Juke et la nouvelle Leaf est en sous-régime, que Nissan est à la peine et que cet accord est une bouffée d’oxygène pour le Japonais.

Les rôles s’inversent

Ce deal permettrait donc de faire tourner les chaînes anglaises à plein pour y fabriquer des Jaecoo 5 et surtout 7 qui est aujourd’hui l’une des voitures les plus vendues en Grande-Bretagne. Mais il s’agit surtout d’un inversement des rôles ou l’ex-pays sous traitant de l’industrie mondiale (la Chine) devient désormais le donneur d’ordre, et l’ex-commanditaire (l’occident), le sous-traitant.

Cet accord, qui devrait être entériné dans les mois qui viennent, permettrait aux premières Chinoises de sortir de Sunderland dès 2027 et de faire économiser au groupe Chery des frais de transport pour le moment, et 38 % de droits de douane pour ses futures autos électriques qui n'auraient plus besoin d'être importées. les hybrides Jaecoo et Omoda n’y étant pas soumis.

Certes l’Angleterre n’est plus dans l’UE mais l’Union a signé avec son ex-partenaire des droits réduits pour l’automobile, afin que la Grande Bretagne ne voie pas les constructeurs qu’elle héberge sur son sol, filer de l’autre côté du Channel ou de la mer du Nord. C’est le cas de Sunderland.

Ce deal entre le Japonais et le groupe chinois n’est pas une première. Car Chery a déjà racheté en 2023, en coentreprise avec l’Espagnol Ebro usine Nissan pour y fabriquer 200 000 autos par an près de Barcelone C’est Nissan également qui a vendu, toujours à Chery, son usine sud-africaine de Rosslyn, près de Pretoria.

Une petite révolution

Pour autant, aucune vente de l’unité de production anglaise n’est à l’ordre du jour et le Japonais tient à le préciser : « l’usine de Sunderland resterait cependant entièrement la propriété de Nissan, et l’équipe du site serait employée par Nissan ».

Il s’agit donc purement et simplement d'une opération de sous-traitance ce qui, en soi, est une petite révolution, et un changement radical de l’industrie mondiale. Il fut en temps ou les Occidentaux, et les Japonais, déléguaient la fabrication de leurs produits à des entreprises chinoises. Désormais, la situation s’est radicalement transformée.