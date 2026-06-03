En bref : SUV familial Hybride rechargeable essence 145 km en électrique 537 ch cumulés À partir de 49 990 €, hors malus

Eh oui, encore une énième marque chinoise… embryonnaire chez nous mais qui pourtant, éveille la curiosité, à en croire les têtes qui se retournent au passage de notre Omoda 9… Si, si, on vous assure ! Même que certains le montraient du doigt. Plus étonnant encore : un automobiliste nous a interpellés dans les bouchons parisiens pour savoir où l’acquérir. Il faut dire que le véhicule appartient à un groupe réputé de l’empire du Milieu, en l’occurrence Chery.

En outre, il a de l’allure, avec sa lunette arrière très inclinée, ses montants arrière noirs laqués qui donnent l’impression que le pavillon est suspendu, ses poignées escamotables qui épurent les flancs, ses grandes jantes 20 bâtons, et ses panneaux de carrosserie finement alignés qui témoignent du sérieux de sa fabrication. La peinture gris mat, tout à fait tendance, contribue également à sa tenue BCBG.

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Le premier véhicule de la marque distribué sur notre territoire est d’autant plus attractif qu’il affiche des prestations élevées à prix cassé. Imaginez : pour 49 990 €, soit le prix d’un Toyota Rav4 hybride classique, l’Omoda 9 propose un système rechargeable qui promet non seulement de rouler en tout électrique sur 145 km, mais également… 537 ch quand le moteur thermique entre en action !

Plus déroutant encore : pour ce prix, vous disposez d’un équipement digne d’une marque haut de gamme avec une sellerie cuir étendue, des sièges électriques, chauffants, massants et ventilés, le toit ouvrant panoramique, les jantes 20 pouces, et un système audio à 14 haut-parleurs (peu puissant hélas), entre autres.

Alléchant, même s’il faut s’acquitter d’un malus au poids de 10 130 €, du moins pour les familles ayant moins de trois enfants à charge. La rançon de l’autonomie électrique élevée, qui passe forcément par une grosse et lourde batterie. Un Mercedes GLC équivalent (300 e Hybrid 4MATIC) est tout aussi taxé, avec par conséquent un tarif final avoisinant 85 000 €. Même à 60 000 € « tout compris », l’Omoda 9 conserve donc un rapport prix-prestations imbattable. D’autant qu’il est garanti 7 ans ou 150 000 km (8 ans ou 160 000 km pour les composants de la motorisation électrique). Mieux, il ne déçoit pas en termes de qualité perçue, avec un mobilier de belle facture et des matériaux chics, notamment de la suédine au plafond.

Et à défaut d’être faciles à utiliser, les écrans réagissent rapidement. Enfin, la place ne manque pas, tant dans l’habitacle que dans le coffre, annoncé à 660 litres. Reste à savoir si la motorisation hybride tient ses promesses. Bémol de taille toutefois : le manque de notoriété de la marque pour l’instant laisse forcément planer un doute sur la valeur résiduelle de l’auto, du moins pour ceux qui préfèrent l’achat à la location longue durée, qui s’affiche compétitive à 599 € TTC/mois sans apport pour 48 mois et 40 000 km (comptez plus de 1 000 € pour le Mercedes aux mêmes conditions)…