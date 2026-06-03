5. Les notes de l’Omoda 9…
L’Omoda 9 (537 ch, à partir de 49 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux hybrides essence rechargeable de plus de 220 ch, qui comprend notamment :
-Peugeot 5008 Plug-in Hybrid e-DCS7 (225 ch, à partir de 45 190 €)
-Mercedes GLC 300 e Hybrid EQ 4MATIC (204 ch + 156 ch, à partir de 72 650 €)
-Volkswagen Tayron Hybride rechargeable (272 ch, à partir de 65 300 €)
|Omoda 9 1.5 PHEV SHS-P Premium
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,1 /20
Photos (24)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération