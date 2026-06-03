Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Omoda 9

Essai

Omoda 9 : un SUV hybride rechargeable 30 % moins cher qu’un Mercedes équivalent…

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

5. Les notes de l’Omoda 9…

 

Omoda 9 : un SUV hybride rechargeable 30 % moins cher qu’un Mercedes équivalent…

L’Omoda 9 (537 ch, à partir de 49 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux hybrides essence rechargeable de plus de 220 ch, qui comprend notamment :

-Peugeot 5008 Plug-in Hybrid e-DCS7 (225 ch, à partir de 45 190 €)

-Mercedes GLC 300 e Hybrid EQ 4MATIC (204 ch + 156 ch, à partir de 72 650 €)

-Volkswagen Tayron Hybride rechargeable (272 ch, à partir de 65 300 €)

Omoda 9 1.5 PHEV SHS-P Premium
Budget
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
  • 6.71
 
Pratique
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Rapport prix/équipements
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
  • 8.17
 
Sur la route
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Sécurité
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Note globale : 14,1 /20
Explication des critères de notation
 
 
 
 
 
Page précédente
Page suivante

Photos (24)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Omoda 9

Omoda 9

SPONSORISE

Essais Omoda 9

Voir tous les essais Omoda 9

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Omoda 9

Voir toute l'actu Omoda 9