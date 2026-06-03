L’Omoda 9 (537 ch, à partir de 49 990 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux hybrides essence rechargeable de plus de 220 ch, qui comprend notamment :

-Peugeot 5008 Plug-in Hybrid e-DCS7 (225 ch, à partir de 45 190 €)

-Mercedes GLC 300 e Hybrid EQ 4MATIC (204 ch + 156 ch, à partir de 72 650 €)

-Volkswagen Tayron Hybride rechargeable (272 ch, à partir de 65 300 €)