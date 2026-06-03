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Omoda 9

Essai

Omoda 9 : un SUV hybride rechargeable 30 % moins cher qu’un Mercedes équivalent…

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

6. La fiche technique de l'Omoda 9

 

Omoda 9 : un SUV hybride rechargeable 30 % moins cher qu’un Mercedes équivalent…

Les chiffres clés

Omoda 9 1.5 PHEV SHS-P PREMIUM
Généralités  
Finition PREMIUM
Date de commercialisation 01/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 160 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,77 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,80 m
Volume de coffre mini 660 L
Volume de coffre maxi 1 783 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 270 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 537 ch
Couple cumulé 215 Nm à 2 000 trs/min
Autonomie en électrique combinée 145 km
Capacité batterie 34,46 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 3
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.9 s
Volume du réservoir 70 L
Emissions de CO2 38 g/km (wltp)
Bonus malus max 10130
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