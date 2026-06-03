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Omoda 9

Essai

Omoda 9 : un SUV hybride rechargeable 30 % moins cher qu’un Mercedes équivalent…

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

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3. L'équipement de l'Omoda 9 : luxueux d'office !

 

Omoda 9 : un SUV hybride rechargeable 30 % moins cher qu’un Mercedes équivalent…

L’équipement intègre d'office 20 systèmes d'aides à la conduite (conduite semi-autonome, alertes en tout genre avec freinage automatique), 8 airbags, les aides au stationnement avant et arrière avec stationnement automatique (APA), une caméra 540°, des phares Full-LED, des jantes alliage 20 pouces, et des vitres arrière surteintées. À bord : sellerie cuir complète, sièges avant chauffants, ventilés et massants, sièges arrière chauffants et ventilés inclinables électriquement, volant chauffant avec réglage électrique, climatisation auto, toit ouvrant panoramique et vitrage acoustique, combiné d’instruments 12,3’’, écran central 12,3’’, ffichage tête haute, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, chargeur à induction 50 W et système audio SONY à 14 haut-parleurs.

Le point techno : un système hybride complexe...

En combinant l'action de 5 éléments (1 moteur thermique + 3 moteurs électriques + 1 boîte 3 vitesses), le système choisit en continu parmi 11 flux d'énergie pour offrir, au maximum de sa forme, une puissance de 537 ch. Il se compose ainsi :

Le moteur thermique (1.5L Turbo) : placé transversalement sous le capot avant, ce quatre cylindres à cycle Miller peut tourner pour générer de l'électricité ou entraîner directement les roues avant sur autoroute.

Le moteur électrique EM1, situé juste à côté du bloc thermique, a un rôle "générateur-booster" (75 kW). Il récupère l'énergie du moteur essence pour recharger la batterie et peut donner un coup de boost lors des fortes accélérations.

Le moteur électrique EM2 : placé en parallèle sur l'arbre de transmission avant, il fait avancer la voiture en mode 100% électrique.

Situés à l'intérieur de la boîte, les 3 embrayages physiques connectent ou déconnectent, le moteur thermique, l'EM1 ou l'EM2 selon le besoin (ville, autoroute, batterie vide...).

Placés au niveau des pignons des 3 vitesses, les synchroniseurs égalisent instantanément la vitesse des moteurs avec celle des roues avant d'engager un des trois rapports (court, intermédiaire ou long) pour éviter les craquements et les à-coups.

Totalement indépendant sur l'essieu arrière, le moteur électrique EM3 (Position P4) est le plus puissant du système avec 238 ch. Il est autonome et sert non seulement à propulser le SUV seul, mais également à le transformer en 4x4, sans aucun lien mécanique (pas d'arbre de transmission central) avec l'avant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 1.5 PHEV SHS-P PREMIUM

Equipements de sécurité

  • Entrée &amp; démarrage sans clé ni bouton de démarrage

  • 8 airbags (frontaux, latéraux, rideaux, central et genoux conducteur)

  • DAI - alerte départ du véhicule qui précède

  • DOW - alerte ouverture de portes

  • FCW - alerte de collision frontale

  • ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse

  • LDP - alerte de franchissement de ligne

  • LDW - alerte de sortie de voie

  • RCW - alerte anticollision AR

  • ABS

  • Contrôle de la pression des pneus des roues

  • Contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Vitres AR surteintées

  • Aide au stationnement automatique APA

  • Aide au stationnement AV et AR

  • Climatisation auto bi-zone et filtre PM 2.5

  • Combiné d’instruments 12,3’’ et écran central 12,3’’

  • Pare-brise chauffant avec buses de lave-glace chauffantes

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement

  • Sièges AV chauffants, ventilés &amp; massants + volant chauffant à réglages électriques

  • Sièges conducteur 10 positions à mémoire + support jambes, passager 6 positions

  • Sièges AR chauffants et ventilés, inclinables électriquement

  • Système audio 14HP SONY avec HP intégré dans l’appui-tête conducteur

  • Vitrage acoustique

  • ACC - régulateur de vitesse adaptatif

  • ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres électriques AV

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes alliage 20&quot;

  • Rails de toit

  • Sellerie cuir (assise &amp; dossier)

  • Toit ouvrant panoramique

  • Peinture

Autres équipements

  • Phares full-LED Matrix

  • Apple CarPlay &amp; Android Auto sans fil

  • Affichage tête haute à réalité augmentée

  • Caméras 540° avec véhicule en transparence

  • Chargeur à induction 50W

  • Éclairage d’ambiance multicolore

  • Frein à main électrique avec fonction auto-hold

  • Hayon électrique

  • BSD - détection des angles morts

  • CSA - aide à la vitesse en courbe

  • DMS - système de surveillance du conducteur

  • ELK - maintien d’urgence dans la voie

  • IES - ajustement intelligent dans la voie

  • LCA - aide au changement de voie

  • LKA - aide au maintien dans la voie

  • MCB - freinage d’urgence multi-collision

  • RCTB - freinage trafic transversal AR

  • SCF - régulation de la vitesse

  • SLC - limitation de vitesse intelligente

  • TJA - assistant embouteillages

  • Boîte de vitesses hybride multimode à 3 rapports

  • ESP

Options disponibles

  • Peinture Gris Mat

     : 

    1500 €

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