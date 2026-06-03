3. L'équipement de l'Omoda 9 : luxueux d'office !
L’équipement intègre d'office 20 systèmes d'aides à la conduite (conduite semi-autonome, alertes en tout genre avec freinage automatique), 8 airbags, les aides au stationnement avant et arrière avec stationnement automatique (APA), une caméra 540°, des phares Full-LED, des jantes alliage 20 pouces, et des vitres arrière surteintées. À bord : sellerie cuir complète, sièges avant chauffants, ventilés et massants, sièges arrière chauffants et ventilés inclinables électriquement, volant chauffant avec réglage électrique, climatisation auto, toit ouvrant panoramique et vitrage acoustique, combiné d’instruments 12,3’’, écran central 12,3’’, ffichage tête haute, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, chargeur à induction 50 W et système audio SONY à 14 haut-parleurs.
Le point techno : un système hybride complexe...
En combinant l'action de 5 éléments (1 moteur thermique + 3 moteurs électriques + 1 boîte 3 vitesses), le système choisit en continu parmi 11 flux d'énergie pour offrir, au maximum de sa forme, une puissance de 537 ch. Il se compose ainsi :
Le moteur thermique (1.5L Turbo) : placé transversalement sous le capot avant, ce quatre cylindres à cycle Miller peut tourner pour générer de l'électricité ou entraîner directement les roues avant sur autoroute.
Le moteur électrique EM1, situé juste à côté du bloc thermique, a un rôle "générateur-booster" (75 kW). Il récupère l'énergie du moteur essence pour recharger la batterie et peut donner un coup de boost lors des fortes accélérations.
Le moteur électrique EM2 : placé en parallèle sur l'arbre de transmission avant, il fait avancer la voiture en mode 100% électrique.
Situés à l'intérieur de la boîte, les 3 embrayages physiques connectent ou déconnectent, le moteur thermique, l'EM1 ou l'EM2 selon le besoin (ville, autoroute, batterie vide...).
Placés au niveau des pignons des 3 vitesses, les synchroniseurs égalisent instantanément la vitesse des moteurs avec celle des roues avant d'engager un des trois rapports (court, intermédiaire ou long) pour éviter les craquements et les à-coups.
Totalement indépendant sur l'essieu arrière, le moteur électrique EM3 (Position P4) est le plus puissant du système avec 238 ch. Il est autonome et sert non seulement à propulser le SUV seul, mais également à le transformer en 4x4, sans aucun lien mécanique (pas d'arbre de transmission central) avec l'avant.
Equipements et options
Version : 1.5 PHEV SHS-P PREMIUM
Equipements de sécurité
Entrée & démarrage sans clé ni bouton de démarrage
8 airbags (frontaux, latéraux, rideaux, central et genoux conducteur)
DAI - alerte départ du véhicule qui précède
DOW - alerte ouverture de portes
FCW - alerte de collision frontale
ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
LDP - alerte de franchissement de ligne
LDW - alerte de sortie de voie
RCW - alerte anticollision AR
ABS
Contrôle de la pression des pneus des roues
Contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Vitres AR surteintées
Aide au stationnement automatique APA
Aide au stationnement AV et AR
Climatisation auto bi-zone et filtre PM 2.5
Combiné d’instruments 12,3’’ et écran central 12,3’’
Pare-brise chauffant avec buses de lave-glace chauffantes
Rétroviseur intérieur électrochrome
Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
Sièges AV chauffants, ventilés & massants + volant chauffant à réglages électriques
Sièges conducteur 10 positions à mémoire + support jambes, passager 6 positions
Sièges AR chauffants et ventilés, inclinables électriquement
Système audio 14HP SONY avec HP intégré dans l’appui-tête conducteur
Vitrage acoustique
ACC - régulateur de vitesse adaptatif
ICA - assistance intelligente au régulateur de vitesse
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Vitres électriques AV
Esthétique / Carrosserie
Jantes alliage 20"
Rails de toit
Sellerie cuir (assise & dossier)
Toit ouvrant panoramique
Peinture
Autres équipements
Phares full-LED Matrix
Apple CarPlay & Android Auto sans fil
Affichage tête haute à réalité augmentée
Caméras 540° avec véhicule en transparence
Chargeur à induction 50W
Éclairage d’ambiance multicolore
Frein à main électrique avec fonction auto-hold
Hayon électrique
BSD - détection des angles morts
CSA - aide à la vitesse en courbe
DMS - système de surveillance du conducteur
ELK - maintien d’urgence dans la voie
IES - ajustement intelligent dans la voie
LCA - aide au changement de voie
LKA - aide au maintien dans la voie
MCB - freinage d’urgence multi-collision
RCTB - freinage trafic transversal AR
SCF - régulation de la vitesse
SLC - limitation de vitesse intelligente
TJA - assistant embouteillages
Boîte de vitesses hybride multimode à 3 rapports
ESP
Options disponibles
-
Peinture Gris Mat:
1500 €
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