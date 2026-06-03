La prise en main de l’Omoda 9 est enfantine : il suffit de s’installer au volant pied sur le frein pour mettre le contact, et de placer le commodo de transmission vers l’avant ou l’arrière pour se mouvoir, à condition d’avoir préalablement bouclé sa ceinture : pas toujours pratique quand on a simplement une manœuvre de stationnement à réaliser dans sa cour, mais la marque aurait prévu de désactiver cette sécurité ultérieurement.

Profitant d’une grosse batterie de 34,5 kWh située sous l’habitacle, l’auto promet 145 km en tout électrique et s’élance avec une grande douceur, l’accélérateur se montrant facile à doser. Le témoin de flux d’énergie indique que seul le moteur électrique arrière de 238 ch entre en action sur les premiers mètres en mode normal. Ses homologues avant de 102 et 122 ch sont mobilisés quand on sélectionne les modes sport ou tout-terrain ou quand on appuie plus fortement sur la pédale de droite.

Avec de tels niveaux de puissance, les accélérations « sans émission » sont déjà toniques. Sur un parcours mixte mêlant ville, départementales et voies rapides, nous atteignons 120 km avant que le bloc thermique n’entre en action, à 14 % de batterie, le système conservant une réserve confortable pour limiter la consommation. Largement suffisant pour de nombreux automobilistes et pour… concurrencer dignement un Mercedes GLC.

Usine à gaz transparente...

Avec 11 combinaisons de rapports de boîte possibles avec les différents moteurs, la chaîne de traction détermine automatiquement quels moteurs doivent fonctionner selon les situations. Un système complexe en théorie (voir détails dans l’encadré Point Techno en page équipement), mais transparent dans la pratique pour les occupants qui apprécient à la fois son extrême douceur (aucun à-coup) et son silence de fonctionnement, le quatre cylindres 1.5 turbo essence à cycle Miller (gage d’un rendement énergétique exemplaire) faisant preuve de peps et d’un agrément remarquable. Dommage que l’ensemble accuse un temps de réponse d’une bonne seconde lors des relances.

Si la sensation de poussée en mode hybride parallèle n’est pas à la hauteur des 537 ch affichés, elle accrédite la thèse d’un 0 à 100 km/h exécuté en seulement 4s9, du moins batterie pleine. À ce sujet, il est possible de se brancher sur une borne rapide en courant continu pour récupérer rapidement les performances maxi et de l’autonomie électrique. Les 75 kW maxi nous ont permis de repasser de 20 à 80 % en 24 minutes. Si la consommation de carburant oscille entre 5 et 6 l/100 km sur route, elle dépasse hélas les 8,5 l/100 km sur autoroute. Le lot de nombreux SUV hybrides de ce gabarit…

Côté comportement, l’Omoda 9 s’apprécie davantage pour son confort que pour son dynamisme : l’amortissement pneumatique fait son maximum pour filtrer les bosses tout en limitant le roulis, mais les 2 270 kg ont rapidement raison des pneus Continental EcoContact 7 (d’une largeur de 245 mm), le train avant peinant à s’inscrire et à trouver du grip, même sur un revêtement sec. Cela dit, l’arrière stable rassure lors des manœuvres d’urgence. Du reste, un SUV de cet acabit s’emmène plutôt en bon père de famille. Cela posé, les marques « historiques » conservent une belle avance en matière de sensations de conduite. Heureusement pour elles, mais cela risque de ne pas durer…