La concurrence : grand public et premium…

Faute d’image, l’Omoda 9 concurrence avant tout des modèles grand public, plutôt grands (le Chinois mesure 4,77 m de long) à commencer par le Volkswagen Tayron, moins puissant (272 ch maxi) mais aussi moins taxé sur le poids (2 735 € maxi) tout en restant plus cher (à partir de 65 300 € en version 272 ch). Il entre également en concurrence avec le Peugeot 5008, moins coûteux, d’autant qu’il est moins pénalisé par le malus masse (4 880 €), mais de 225 ch maxi et dont l’autonomie électrique ne dépasse guère 90 km. Par son niveau d’équipement luxueux et ses finitions sérieuses, l’Omoda 9 peut aussi intéresser les habitués des marques premium, lassés des prix toujours plus élevés de ces dernières, et on les comprend : un Mercedes GLC peut ainsi tutoyer, voire dépasser à dotation équivalente, les 85 000 € (malus compris).

À retenir : il peut faire mal…

Certes, dépenser 50 000 € auxquels s’ajoutent 10 000 € de malus dans un véhicule chinois qui laisse planer un doute sur sa valeur résiduelle reste une barrière infranchissable (et légitime) pour beaucoup. Mais les prestations sont au niveau avec un véhicule spacieux, confortable, capable d’aller loin en électrique, de se déplacer énergiquement en hybride, et équipé comme une limousine de luxe, si bien que l’on oublie facilement son comportement routier pataud. En tout cas, les amateurs de location longue durée ont de quoi se laisser tenter avec ses mensualités à 599 € sans apport.

Caradisiac a aimé :

Autonomie électrique

Performances en hybride

Confort

Douceur à l’usage

Équipement

Caradisiac n’a pas aimé :

Pas de version 7 places

Lourdeur en virage

Manque d’image

Malus au poids élevé