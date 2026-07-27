Présent dans plus de 100 pays, le constructeur chinois s'apprête enfin à s'implanter sur le marché français, 30 ans après sa création. Avec plus de 4,5 millions de véhicules vendus dans le monde et une gamme 100 % électrifiée, Chery arrive dans l'Hexagone avec des ambitions claires : séduire les familles françaises.

À partir du 1er septembre, les trois premiers modèles de la marque, proposés à des tarifs « justes », selon le communiqué, seront disponibles dans un réseau de plus de 50 concessionnaires. Bien que le nombre de points de vente et de réparateurs agréés soit encore limité, Chery prévoit de porter son réseau à 90 concessions d'ici la fin de l'année.

« Notre engagement est simple : offrir une expérience cohérente et rassurante, de la découverte du véhicule à son entretien », a déclaré Lionel French Keogh, directeur opérationnel du groupe Chery en France.

Une gamme dédiée aux familles

À la rentrée, les Français pourront découvrir une gamme de véhicules 100 % électrifiés, pensée pour répondre à leurs besoins, selon Hanbang Yu, directeur général du groupe Chery en France :

« Avec l'arrivée de la marque Chery en France, le Groupe étend sa présence sur le marché français avec une offre complémentaire, pensée pour les familles. Accessibles, sûrs et fiables, les SUV Tiggo répondent à un besoin clairement identifié : permettre aux familles françaises de passer à l'électrification sans compromis sur leur budget ni sur leur sérénité. »

Chery commercialisera dans un premier temps au moins trois modèles : le SUV Tiggo 7 Hybride, le SUV Tiggo 7 Hybride rechargeable et le SUV Tiggo 8 Hybride rechargeable 7 places.

Le SUV Tiggo 4 Hybride est également attendu en France, mais la date d'ouverture des commandes n'a pas encore été annoncée. Elle sera communiquée par la marque dans les prochaines semaines.

La technologie chinoise de Chery se dévoile en France

Chery arrive également en France avec sa propre technologie hybride. Après 26 ans de recherche et développement, le constructeur chinois a mis au point la technologie CSH (Chery Super Hybrid).

Disponible sur chaque modèle Tiggo en version hybride (CSH-H) ou hybride rechargeable (CSH-P), cette technologie repose sur trois promesses :

Super Range : une autonomie étendue et une consommation maîtrisée.

Super Power : des performances dynamiques et un couple instantané.

Super Quiet : une isolation acoustique avancée pour un habitacle silencieux, y compris lorsque le moteur thermique est en fonctionnement.

Par ailleurs, le constructeur assure qu'une garantie de 7 ans ou 150 000 km est incluse sur l'ensemble de la gamme commercialisée en France. Les composants électriques, comprenant l'unité d'entraînement et la batterie, bénéficient quant à eux d'une garantie étendue de 8 ans ou 160 000 km, avec le maintien d'au moins 75 % de la capacité d'origine de la batterie, selon le communiqué de la marque.